Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚨 Суд над Порошенко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Что ждет украинских пенсионеров в 2022 году

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 05:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ответы на 10 главных вопросов о размерах пенсий
Правительство ввело отдаленную идентификацию пенсионеров в "Дії"
Правительство ввело отдаленную идентификацию пенсионеров в "Дії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионеров в Украине становится все меньше – по последним данным Пенсфонда, их теперь менее 11 млн человек, точнее 10,841 млн. За год число пенсионеров уменьшилось на 290 тыс. чел.

А вот пенсии становятся все больше – теперь средний пенсионер получает 3991 грн, год назад было 3507 грн. Но у большинства пенсия недотягивает даже до средней.

Реклама

"Сегодня" дали ответы на 10 главных вопросов о размерах пенсий: от чего зависит размер пенсии, у кого из находящихся на заслуженном отдыхе какая пенсия, что ждет украинских пенсионеров в 2022 году, выгодно ли покупать стаж и ряд других.

Что изменилось за год?

Стало больше людей, получающих более высокие пенсии.

/ Фото: Сегодня

Реклама

Как видно из инфографики, почти 5% пенсионеров имеют пенсии более 10 тыс. грн (год назад было 3%). Пенсии 5-10 тыс. грн имеют 15,4% пенсионеров (было 11,6%), пенсии 4-5 тыс. грн имеют 9,7% (было 8,1%), пенсии 3-4 тыс. грн имеют 21,2% (было 19,1%).

Людей с маленькими пенсиями теперь меньше: 2-3 тыс. грн получают 35,4% (было 41,2%), а пенсию от 1934 грн до 2000 грн имеют всего 13,4% (было 17%).

Почему при большом стаже работы у многих пенсионеров пенсии не намного выше минимальных?

Размер пенсии зависит от двух критериев – это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть, насколько "белая" зарплата человека была больше, равна или меньше средней по стране.

Реклама

Формула расчета: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

Один год стажа дает всего 1% пенсии, а личный коэффициент можете ее увеличить в 3-5 раз.

Рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем – 35 лет, но с разными личными коэффициентами: 0,5, 1 и 3.

По последним данным Пенсфонда, средняя зарплата для расчета пенсии – 13 095,82 грн.

При коэффициенте 0,5 пенсия будет 2292 грн, при 1 – 4583 грн, при 3 – 13 750 грн.

Какой должна быть зарплата, чтобы заработать пенсию более 10 тыс. грн?

По подсчетам экспертов, чтобы заработать пенсию 10 тыс. грн, нужно иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц. Те, кто уже получает такие пенсии – это в основном спецпенсии: народных депутатов, госслужащих и силовиков высокого ранга, научных работников. Спецпенсии доходили до 80% от заработка, это почти втрое выше, чем для обычных трудовых пенсий. Такие спецпенсии не назначаются с мая 2016 года.

Почему такие высокие пенсии у судей?

Судьи… вообще не получают пенсий. По закону "О судоустройстве и статусе судей", судье после достижения пенсионного возраста и выхода в отставку выплачивается ежемесячное денежное содержание, равное половине зарплаты судьи на такой же должности. Если увеличивается зарплата действующего судьи, то автоматически пересчитывается и денежное содержание судьи в отставке. На сегодня оно в среднем почти 91 тыс. грн в месяц. Получают его 3630 человек.

Чем пенсия отличается от пенсионной выплаты?

Пенсия – то, что заработал пенсионер. А пенсионная выплата – это его пенсия с различными доплатами, в том числе за сверхнормативный стаж, награды, почетные звания и так далее. Пенсия может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, а пенсионная выплата – не может. Поэтому минимальная сумма, которую с 1 декабря 2021 года получают пенсионеры, равна 1934 грн. Тем, у кого пенсия меньше, до ПМ доплачивает государство.

Сколько раз должны повышать пенсии в 2022 году?

Массовых повышений пенсий запланировано четыре: два больших и два "не очень".

Всем, кто получает трудовые пенсии и не работает, с 1 марта их проиндексируют оценочно на 10-12%. Индексация коснется примерно 7 млн человек. Речь идет о пенсиях, а не о пенсионных выплатах (см. выше). Поэтому может случиться, что пенсионер с пенсией ниже минимальной добавки вообще не получит: увеличится его пенсия и уменьшится сумма доплаты до минпенсии от государства.

С 1 апреля проиндексируют пенсии работающим пенсионерам (около 3 млн чел.). Сумма индексации – у каждого своя, но обычно чем больше пенсия, тем больше она вырастет.

С 1 июля и с 1 декабря повысят минимальные пенсии – соответственно до 2027 грн (+93 грн) и до 2093 грн (+66 грн). На такие суммы увеличатся пенсии у тех, кто получает минимум (их до 1 млн чел.). Те, у кого стаж работы больше 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин), получат доплату за каждый "лишний" год: сперва 93 коп., затем 66 коп.

Также были с 1 января и еще будут повышения для отдельных категорий пенсионеров, но они коснутся немногих: инвалидов, чернобыльцев, лиц старше 65 лет при наличии у них полного стажа.

Важный момент: с 1 января женщинам 1962 года рождения, впервые обратившихся за назначением пенсии, автоматически добавят к пенсии 9% от ее размера.

Как быть тем, кто достиг пенсионного возраста (60 лет), но не имеет необходимого страхового (трудового) стажа?

Все зависит от того, какой стаж.

Если на 1 января 2022 года стаж 28 лет и 1 день, и 60-летний продолжает работать официально, то пенсию он сможет оформить с 31 декабря 2022 года, так как в 2022 году для пенсии нужно иметь стаж 29 лет и более.

Если стаж свыше 19 лет, но меньше 28, то можно либо продолжать работать, либо не работать и оформить пенсию в 63 года.

При стаже от 15 до 19 лет пенсию можно оформить в возрасте 65 лет.

Тем, кто официально не отработал даже 15 лет, пенсия не положена. Но без средств к существованию такие люди не останутся. При достижении 65 лет им выплачивается госпомощь в виде разницы между их доходами и размером ПМ для нетрудоспособных. На сегодня это 1934 грн, столько же составляет минимальная пенсия. Если никаких доходов нет, государство будет платить 65-летнему и старше пособие в размере минпенсии.

Почему ежегодно увеличивается стаж, необходимый для получения пенсии?

Так предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". С 2018 года стаж ежегодно увеличивается на 1 год, к 2028 году достигнет 35 лет и "остановится". С 2022 года минимальный страховой стаж составляет 29 лет.

Выгодно ли покупать страховой стаж, чтобы выйти на пенсию в 60 лет?

Не всегда. В 2021 году один месяц страхового стажа "стоил" 2640 грн (два минимальных единых соцвзноса), причем платить надо наперед и сразу всю сумму. Один год стажа стоит 31 680 грн. Если, допустим, не хватает года, то докупить стаж и выйти на пенсию в 60 лет, а не в 63 года, выгоднее. Даже при минимальной пенсии в 1934 грн (а она будет ежегодно расти) за три года пенсионер получит около 70 тыс. грн пенсии. А если недостает трех-пяти лет и более, то покупка стажа не имеет экономического смысла – "отбить" затраты не удастся.

Почему в Украине за 20 лет так и не ввели обязательные личные накопительные пенсии?

Главная причина – отсутствие надежного механизма сохранения взносов работников от обесценивания в связи с инфляцией. Например, за последние 10 лет цены в Украине, по данным Госслужбы статистики, выросли более чем втрое. Для того, чтобы взносы работников не обесценивались, нужно усовершенствовать пенсионное законодательство в части их инвестирования. Но пока, похоже, на это нет политической воли депутатов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Скучно не будет никому: что происходит с долларом и евро на межбанке Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Все усилия впустую? Что будет с курсом доллара в ближайшее время София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич 90 тыс. грн пенсии: кто и за что в Украине получает такие деньги Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Главное в Украине
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.12

Российский рубль (₽)

0.3668

Евро (€)

32.06

#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,30
31,50
31,00
30,00
18,32
31,58
30,58
29,26
19,12
32,68
32,38
31,59
19,48
34,49
31,79
31,13
18,79
35,99
32,91
32,15
19,64
35,99
32,91
32,15
19,10
35,99
32,91
32,15
19,64
37,09
31,89
29,89
19,01
37,97
32,91
35,47
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять