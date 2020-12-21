Что не так с бюджетом-2021? Эксклюзивное интервью с экс-министром финансов Александром Данилюком

В Украине, несмотря на сбои в графике, все же приняли государственный бюджет на 2021 год. Сметой остались недовольны, как минимум, врачи и педагоги – из-за задержек зарплат и отсутствия обещанных надбавок.

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Главная проблема документа – в том, что у власти нет приоритетных направлений развития страны. Из-за этого пытаются закрыть все дыры сразу и распределить дефицитную смету на все отрасли. Но быть хорошими для всех – не получится, убежден бывший министр финансов Александр Данилюк (2016-2018), с которым разговаривал телеведущий "Сегодня" Олег Панюта.

Что за документ получился в итоге?

- Очень сложно комментировать бюджет. В принципе, для меня это как книга – я читаю ее, и она мне о многом говорит. И эта книга не очень интересная, скажу вам правду.

Это сказка? Это триллер? Это книга о приготовлении пищи?

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- Это точно не триллер. Это такая скучная книга без интересного сценария. Я бы очень хотел видеть приоритеты. Но в этой книге приоритет – все. То есть правительство определило приоритетами строительство дорог, образование, пенсионное обеспечение... То есть все. Так не может быть.

Это понятно, что им сложно сказать: "Вот это – не приоритет". Но когда ресурс ограничен, приоритет абсолютно необходим. Понятно, что во время пандемии, когда коронавирус дестабилизирует и экономику, и жизнь по всему миру, борьба с коронавирусом должна быть в стране приоритетом номер один. А он там один из многих.

Я хочу видеть перспективу. Этот бюджет не дает ответа на этот вопрос.

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- Не дает, и это проблема. В 2016 году я внедрил трехлетнее планирование бюджета. У нас тогда были очень-очень жесткие дискуссии. Тогда мне говорили: "В стране очень непредсказуемая ситуация, как же мы можем предусмотреть, что будет? Вернется Донбасс или не вернется? Как нам это закладывать?". А я отвечал, что это нужно отодвинуть в сторону. Именно в самые сложные периоды мы должны продумывать сценарий, видеть будущее. Потому что в обратном случае мы будем тратить деньги налево и направо, а через год опять менять приоритеты. И фактически ничего не будет сделано до конца, а деньги будут потрачены.

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Какими должны быть приоритеты для развития страны на ближайший период?

- Я смотрю на риски, с которым сталкивается страна. Это национальная безопасность, экономический кризис, COVID-19. И я просто смотрю, на чем бы фокусировался. Однозначно, это здравоохранение. Спросите у кого угодно – люди видят в этом основную угрозу.

Второе – поддержка людей во время кризиса, малого и среднего бизнеса. Потому что если сейчас у крупного бизнеса ситуация немного улучилась, то малый и средний очень страдают. И на Западе, действительно, их поддерживают намного активнее, чем у нас. Мы уже опоздали с этим. Это должен быть обязательный приоритет.

Поэтому, чтобы Украина стала сильнее на выходе из кризиса, нам фактически нужно сейчас уменьшить риски с ковидом и поддержать малый и средний бизнес, который должен обеспечивать трудоустройство большинства украинцев.

Напомним, в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%. Сейчас средняя зарплата медиков в Украине составляет 9 тыс. гривен. То есть, в следующем году, среднестатистический врач будет получать 12 тысяч гривен. При этом, как уверяет глава Минздрава Максим Степанов, врачи должны получать не меньше 20-22 тыс. гривен. Только такой уровень зарплат позволит стране не теряет специалистов, считает министр.

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