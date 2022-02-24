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Что будет с пенсиями украинцев в ОРДЛО после признания Россией "ЛДНР"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 06:22
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Рассказываем, изменят ли механизм начисления пенсий жителям ОРДЛО после признания Путиным "ЛДНР"
Что будет с пенсиями в ОРДЛО?
Что будет с пенсиями в ОРДЛО? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Уже в ближайшее время на повестке дня Верховной Рады Украины должны появиться новые инициативы по поводу назначения пенсий жителям ОРДЛО, поскольку на этот раз возникла коллизия в законе.

Об этом в эфире телеканала NTA заявил депутат Никита Потураев.

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Ранее правительство разработало действенный механизм по выплате пенсий украинцам, попавшим под оккупацию. Все выплаты оставались в силе, однако получать их можно было только зарегистрировавшись на подконтрольной Украине территории.

21 февраля президент РФ признал независимость псевдореспублик "ЛДНР", что фактически означает выход Москвы из Минских договоренностей.

По словам Потураева, если Россия пойдет на широкомасштабную войну, ситуация с пенсиями может измениться в корне.

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"Если Россия начнет полномасштабную войну, ситуация изменится. Очевидно, что в таком случае мы ничего никому не должны", – заявил Потураев.

Даже если этого не произойдет, система выплаты пенсий таким людям может быть видоизменена, поскольку предыдущие межгосударственные обязательства больше не действуют.

Журналист Юрий Романенко считает, что Украина должна окончательно поставить точку в вопросе Минских договоренностей и прекратить какие-либо социальные выплаты в ОРДЛО.

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"Это оккупированная территория и все расходы должны нести оккупант. Лучше эти деньги отправить в армию, ВПК и в энергетику. Удобства очевидны", – написал журналист в своем Telegram-канале.

Официальной информации относительно соцвыплат украинцам на территориях, подконтрольных боевикам, пока нет.

Повышение пенсий с марта

В марте 2022 года украинцев ждет масштабная индексация пенсий. Особенностью этого повышения является то, что благодаря нему удалось в четыре раза сократить количество получателей минимальной пенсии.

Следовательно, на 14% будут проиндексированы такие выплаты:

  • пенсии военнослужащим (в среднем 700 грн);
  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в общей сложности 500 грн, а минимум 100);
  • минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Однако и не попавшие в этот перечень могут рассчитывать на доплату в размере 135 грн.

Ранее "Сегодня" также писали, у кого могут полностью отобрать пенсию, и рассказывали, как выйти на нее в 2022 году

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