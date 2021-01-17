Что будет с курсом доллара после окончания локдауна

От Рождества до старого Нового года курс доллара был не только нестабильным, но и непредсказуемым. Тренд сперва резко пошел вниз, затем изменился на противоположный, хотя и не столь стремительный.

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Куда пойдет тренд к окончанию локдауна, и как повлияет на курс прекращение жесткого карантина, выяснял сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

На уходящей неделе наличный доллар сперва быстро дешевел, затем плавно дорожал. За три рабочих дня курс упал сразу на 25 копеек в продаже, с 28,45 до 28,30 грн/доллар, и на 30 копеек в покупке – с 28,26 до 27,96 грн/доллар. К пятнице тренд незначительно пошел вверх, соответственно до 28,25 и 28,02 грн/доллар.

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Нацбанк при этом постоянно укреплял гривню. Официальный курс оказался ниже психологического рубежа 28 грн, достигнув в четверг 27,97 грн/доллар. Но уже в пятницу гривня ослабела до 28,06 грн/доллар. На рабочую субботу, 16 января, регулятор установил курс 28,05 грн/доллар.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на курс гривни сейчас больше всего влияет поведение нерезидентов на межбанковском валютном рынке. А именно: насколько активно они будут покупать украинские облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), номинированные в гривне. Высокий спрос укрепит гривню, низкий – ослабит.

Андрей Шевчишин отметил, что на уходящей неделе на рынке сохранился значительный перевес продавцов валюты, что и привело к существенному укреплению гривни.

"Нерезиденты на рынке пассивны в связи с карантином, финансовые спекулянты играют на ожиданиях укрепления гривни, – говорит Андрей Шевчишин. – При этом важна роль нерезидентов, которые ориентируются на покупку ОВГЗ. На последнем аукционе 12 января Минфин на их размещении привлек 8,9 млрд грн. Но это на порядок меньше, чем было перед Новым годом".

Чего ожидать на следующей неделе

Александр Охрименко прогнозирует дальнейший рост спроса на наши ОВГЗ у нерезидентов, так как по ним сохраняется высокая процентная ставка – до 12% годовых.

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По мнению Андрея Шевчишина, вероятность того, что нерезиденты на наступающей неделе продолжат проявлять повышенный интерес к ОВГЗ – 50/50. В свою очередь Минфин при размещении не сможет так долго предоставлять 12% доходность по гривне для долгосрочных (более года) ОВГЗ, поскольку данная нагрузка будет существенна для экономики.

"Это значит, что в ближайшее время гривня продолжит сохранять относительную стабильность, и безналичный курс вряд ли выйдет из диапазона 28-28,1 гривни за доллар. При выходе нерезидентов с продажами – курс может уйти ниже 28 грн за доллар. Соответственно курс наличной валюты в продаже в первом случае будет 28,2-28,3 грн/доллар, во втором – около 28 грн/доллар", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин пессимистичен: он уверен, что гривня будет слабеть. Непрямым образом на ее курс повлияют меры Кабмина по снижению цены газа для населения.

"МВФ уже выразил негативное отношение к нерыночному решению Кабмина, – напомнил Олег Пендзин. – А нерезиденты на такие вещи обычно отвечают снижением деловой активности. Поэтому стоит ожидать падения их интереса к украинским ОВГЗ. Как следствие – уменьшение предложения долларов на валютном рынке. А спрос на валюту, наоборот, увеличится после локдауна, так как активизируются импортеры. Вывод: курс доллара пойдет вверх".

Олег Пендзин уточнил, что на следующей неделе девальвация ожидается небольшой. На наличном рынке курс поднимется максимум на 15 копеек, до 28,40 грн/доллар в продаже.

Продавать или покупать валюту

Эксперты в своих советах единодушны, в отличие от своих прогнозов. И советуют не торопиться с инвестированием в валюту и уж точно не сдавать ее по столь низкому курсу без крайней необходимости.

"На сегодняшний момент не главные участники рынка – население – рискуют с покупкой валюты. Можно сейчас купить задорого, в итоге инвестиция в валюту не оправдается", – предостерег Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин уточнил: для долгосрочных инвестиций валюту можно покупать, если во время колебаний курса он существенно опустится – на 20-25 копеек и более. Иначе прибыли придется ждать долго.

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