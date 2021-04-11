Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун

Доллар вторую неделю подряд не имеет четкого тренда, курс постоянно колеблется вверх-вниз, но далеко не уходит от 28 гривен за доллар. Чего ожидать от курса на следующей неделе, с учетом возможности введения всеукраинского локдауна, так как эпидемиологическая ситуация в стране все хуже, выяснил сайт "Сегодня". Ранее эксперты обещали стабильный курс доллара во II квартале.

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Все неделю на наличном рынке наблюдался боковой тренд, то есть движение курса доллара в очень узком ценовом диапазоне, когда он колеблется то в нижнем, то верхнем направлении. При этом спрэд (разница между курсом продажи и покупки) расширился с 19-20 копеек до 22-23 копеек. Что говорило об отсутствии у банкиров четкого понимания, куда пойдет курс. Поэтому они старались купить валюту подешевле, а продать подороже, минимизируя свои риски. К пятнице курс вышел на месячный максимум.

В итоге за неделю доллар подешевел на 4 копейки как в продаже, так и в покупке. Но при этом в продаже опустился ниже 28 грн/доллар, до 27,99.

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Нацбанк также то укреплял, то ослаблял курс. В итоге за неделю, со 2 по 9 апреля, гривня ослабела на 15 копеек, до 27,98 грн/доллар. Такой же курс остается и на выходные. На понедельник, 12 апреля, регулятор укрепил гривню, установив курс 27,91 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко уверен: главным фактором, влияющим на то, что гривня пока стабильна, остается обострение эпидемиологической ситуации.

"Причина того, что гривня в условиях малоактивной экономики Украины пока держится – слабый спрос на валюту на межбанковском рынке, – анализирует Александр Охрименко. – На наличном рынке также предложение выше спроса, украинцы, как и в марте, сдают в апреле валюту, а не покупают. В основном сдают те, у кого в семье есть трудовые мигранты, которые присылают регулярные валютные переводы. Это не позволяет расти курсу продажи, но снижает и курс покупки наличного доллара".

Андрей Шевчишин говорит, что спрос на валюту постепенно повышается, так как покупатели, на фоне растущих рисков наращивают свою активность. Продажи валюты со стороны экспортеров недостаточно для удержания баланса, поэтому к продажам валюты подключились госбанки. Гривня, по его словам, пока остается относительно стабильной на фоне заявлений властей Украины о том, что карантинные ограничения из-за коронавируса в 2021 году не скажутся так негативно на экономике, как в прошлом году.

"Перевес покупателей обеспечивают нерезиденты, которые на фоне нарастания риска эскалации военных действий выходят в доллар, чтобы в любой момент вывести свои инвестиции. Только за последнюю неделю нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на более чем 2,5 млрд гривен (около 2%). Более того, нерезиденты в любой момент могут еще больше нарастить покупку валюты, что делает гривню заложником ситуации", – констатирует Андрей Шевчишин.

Олег Пендзин добавил, что в условиях формирования рисков девальвации гривни итоги еженедельного аукциона Минфина по продаже гривневых ОВГЗ оказались крайне низкими – всего 1,08 млрд грн. Это в 5 раз ниже, чем неделю назад, чего мало для погашения предыдущих займов и процентов по ним.

Чего ожидать на следующей неделе

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Прогнозы экспертов разделились.

"Коридор 27,8-28 грн/доллар будет на следующей неделе однозначно, но при этом возможны ежедневные колебания курса", – прогнозирует Александр Охрименко.

Олег Пендзин говорит, что к концу недели нас ожидает ослабление курса гривни выше 28 грн/доллар. Одна из причин – провальный аукцион Минфина, на котором ему не удалось перекредитоваться для погашения предыдущих выпусков ОВГЗ.

"14 апреля Минфин должен погасить гривневых ОВГЗ на 11,7 млрд грн плюс выплаты по процентам под 10%, а 15 апреля – погашение долларовых ОВГЗ с доходностью 3,9%. Поэтому спрос на валюту на межбанке вырастет, чем воспользуются ее продавцы – экспортеры. Курс пойдет вверх как на безналичном, так и на наличном рынке", – разъяснил Олег Пендзин.

Самый пессимистичный прогноз у Андрея Шевчишина. Эксперт напомнил о заявлении НБУ о том, что "регулятор не будет сдерживать курс", фактически подтвердившем возможность больших курсовых колебаний.

"Ожидаю, что гривня в ближайшее время сохранит движение вблизи 28 гривен за доллар, а игроки будут следить за действиями нерезидентов и новостями. Если нерезиденты начнут движение (продажу ОВГЗ и покупку валюты. – Авт.), гривня может провалить на межбанке отметку 28 и двинуться выше. Это сразу потянет за собой рост курса наличного доллара", – говорит Андрей Шевчишин.

Продавать или покупать валюту

Эксперты подтвердили свои предыдущие советы. Александр Охрименко по-прежнему верит в то, что курс гривни до середины года останется стабильным, около 28 грн/доллар, и советует зарабатывать на коротких, на 3-4 месяца, депозитах в гривне.

"Сейчас средняя ставка по гривневым депозитам более 8% годовых. То есть за квартал можно заработать 2% от вложенной суммы", – конкретизировал Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин говорит: тем, кто инвестирует в наличную валюту "в долгую" – год и более, стоит продолжать покупку долларов, так как девальвация может начаться в любой момент.

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С ним согласен и Олег Пендзин, он также советует вкладывать сбережения больше в валюту, чем в гривню.

Эксперты не зря советуют держать долгосрочные сбережения в валюте. За пять лет курс доллара вырос более чем на 20%. Подробнее смотрите в сюжете.

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