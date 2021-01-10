Что будет с курсом доллара до старого Нового года

В первую неделю наступившего года наличный и безналичный доллар жили, образно говоря, каждый своей жизнью. Безналичный показывал стабильность, наличный дорожал после Нового года и дешевел перед православным Рождеством.

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Куда пойдет тренд от Рождества до старого Нового года и как повлияет на курс введение локдауна, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом с начала 2021 года

За 8 дней января, из которых пять (!) были выходными, наличный доллар постоянно менялся, хотя и ненамного. Сперва он подешевел на 5 копеек в продаже и на 3 копейки в покупке – до 28,47 грн/доллар и до 28,14 соответственно. Затем в первый рабочий день Нового года – 4 января – вырос на 6 копеек в продаже и сразу на 12 копеек в покупке. То есть до 28,53 и 28,26 грн/доллар.

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Эксперты обратили внимание на сузившийся при этом спред (разница между курсами продажи и покупки) – с 33 до 26 копеек.

Это объяснимо: на праздники запасы наличной валюты в банках и обменниках подиссякли, и финансисты были готовы покупать ее дороже, надеясь заработать на обороте. Но уже день спустя курс снова пошел вниз, затем вверх и на Рождество остановился на 28,50 грн/доллар. Спред при этом резко расширился, достигнув 38 копеек. То есть сдать доллары можно было всего по 28,12 грн/доллар.

Нацбанк за 8 дней поменял официальный курс всего дважды. На первый рабочий день нового года, 4 января, регулятор установил курс 28,27 грн/доллар. То есть сохранил таким же, каким он был 31 декабря – 3 января. Но уже 5 января неожиданно ослабил гривню сразу на 16 копеек, до 28,43 грн/доллар. А 6 января укрепил ее на 3 копейки, до 28,40. Такой курс сохранится на все четыре дня выходных, плюс рабочий понедельник 11 января.

Главные причины изменений

Эксперты говорят, что на ситуацию с курсом повлиял локдаун.

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Александр Охрименко отметил, что в первый же рабочий день на межбанковском валютном рынке начались активные торги. При этом финансовые спекулянты пытались раскачать курс, но сделать это не позволил Нацбанк.

"Регулятор продал немного валюты, но тем самым дал понять, что не допустит резкого роста курса доллара. Поэтому безналичный курс стабилизировался к выходным на уровне 28,30 грн/доллар", – анализирует Александр Охрименко.

По словам эксперта, наличный рынок коррелировал с безналичным слабо. Владельцы банков и особенно обменных пунктов устанавливали курс, исходя из спроса и предложения. Поэтому разброс как по покупке, так и по продаже был больше обычного – в пределах 50 копеек.

Олег Пендзин объяснил необычный всплеск активности на рынке сразу после Нового года тем, что многие бизнесмены хотели решить вопрос с продажей или покупкой валюты до наступления локдауна. Продавцы опасались снижения курса доллара, покупатели – его роста.

Андрей Шевчишин добавил, что и население помогло росту курса наличного доллара: из-за локдауна многие отложили поездки на отдых до лучших времен и перевели заначки из гривни в валюту.

Чего ожидать на следующей неделе

Прогнозы экспертов на первую рабочую неделю, которая, напомним, окажется 6-дневной – отрабатываем за выходной в пятницу, 8 января, в целом совпадают. Все уверены в ослаблении гривни. Но в деталях отличаются.

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Александр Охрименко ожидает существенной девальвации гривни за рабочую шестидневку. По его оценкам, наличный курс будет в коридоре 28,50-29 грн/доллар.

С ним согласен и Олег Пендзин, но по его расчетам, девальвация гривни в период с 8 по 15 января окажется менее значительной из-за локдауна.

"Гривня в наличной продаже подешевеет совсем немного, в пределах 10 копеек, или до 28,60 грн/доллар", – уточнил Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин более осторожен. По его словам, в начале недели на межбанке будет "раскачка", но активность импортеров из-за локдауна ожидается невысокая.

"Главная интрига – нерезиденты, покупатели украинских ценных бумаг, – утверждает Андрей Шевчишин. – Если они на ближайшем аукционе Минфина (12 января) по продаже гривневых ОВГЗ проявят активность, это не только остановит девальвацию, но и может укрепить гривню. Если нет – продолжится ее девальвация".

Пока эксперт склоняется к тому, что на наличном рынке сохранится стабильность курса – около 28,50 грн/доллар в продаже и около 28,10 грн/доллар в покупке.

Продавать или покупать валюту

Эксперты советуют подождать минимум неделю с инвестированием в валюту и уж точно не сдавать ее по столь низкому курсу без крайней необходимости.

"Ближе к концу января возможно укрепление гривни, – не исключает Андрей Шевчишин. – Вскоре после инаугурации президента США Джозефа Байдана, который, как известно, готов проводить более лояльную политику по отношению к Украине, чем его предшественник, может быть приток валютных кредитов, финансовой помощи и других инвестиций. Это усилит гривню и позволит вложиться в доллары по более выгодному курсу, чем сейчас".

О том, как менялся курс доллара за последние пять лет и по каким причинам, смотрите в сюжете.

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