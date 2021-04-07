Члены НКРЭКУ выписали себе премии от 200 до 250 тыс. грн

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сегодня на заседании приняла решение о премиях по итогам первого квартала, сообщает "Гордон".

Реклама

Премии решили выписать в размере половины оклада, что, по данным деклараций чиновников НКРЭКУ, составит от 200 до 250 тыс. грн каждому члену комиссии.

"По некоторым вопросам оплаты труда: делаем аналогично с предыдущим кварталом", – цитирует издание главу НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

За последний квартал 2020 года премия составила 50% оклада, постановление НКРЭКУ №2490 было принято 16 декабря.

Со ссылкой на данные НАПК "Главком" пишет, что некоторые члены комиссии задекларировали эти премии в начале февраля этого года: Ольга Бабий получила 208 323 грн, Алексей Магда – 229 440 грн.

В тренде Смогут ли украинцы путешествовать в этом году за границу?

Реклама

Члены тарифной комиссии Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, за 2020 год стали получать в два раза большую зарплату, чем раньше. Как выяснил по данным реестра деклараций "Главком", сейчас их зарплата составляет до 200 тыс. грн в месяц.

16 марта Окружной административный суд Киева обязал Кабмин рассмотреть вопрос увольнения четырех членов НКРЭКУ, в том числе и главы комиссии Валерия Тарасюка. Их законные полномочия истекли в январе 2020 года.

В начале октября НАПК начало проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама