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Член наблюдательного совета УЗ Лещенко покрывает коррупционные сделки своего коллеги Куна, – СМИ

15 сентября, 17:36

Инна Бабур Инна Бабур

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кун также входит в совет директоров "Казахстанских железных дорог"

Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун лоббирует интересы казахских компаний, однако главный борец с коррупцией в УЗ – Сергей Лещенко – не реагирует.

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Об этом говорится в материале "Главкома": "Укрзализныця". Принуждение к эффективности", пишет "Politeka".

Издание сообщает, что член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун, который ранее руководил Литовской железной дорогой, сейчас параллельно с наблюдательным советом УЗ входит еще и в совет директоров "Казахстанских железных дорог" и лоббирует интересы компаний Казахстана.

"Начиная от закупки масел и поставки новых колес для подвижного состава компанией "Проммашкомплект" – их продукция сейчас сертифицируется в Украине под его (Куна – ред.) "патронатом" и заканчивая рельсами "Актюбинского рельсобалочного завода". Это казахстанское предприятие уже сертифицировало свое производство по украинским ДСТУ и готовится принять участие в масштабном тендере на закупку 21 тыс. тонн рельсов, назначенном на 7 октября. При том, что и масла, и рельсы ничем не худшего качества производят в Украине", - сообщает "Главком".

Однако, его коллега по наблюдательному совету УЗ, который отвечает за преодоление коррупции на железной дороге – Сергей Лещенко – на эти злоупотребления не реагирует.

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"Лещенко ничего подозрительного в деятельности своего коллеги не заметил. Его внимание сейчас приковано к двум вопросам, которые он чаще всего поднимает в своих интервью: возвращению своей оплаты труда до докарантинного уровня и борьбой против введения KPI для наблюдательных советов", - отмечает "Главком".

В издании также напомнили, что Кристиан Кун является одним из самых высокооплачиваемых членов Наблюдательного совета "Укрзализныци". Согласно данным, которые обнародовала народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, с сентября 2019 года по 30 апреля 2020 года он получил 11,7 млн грн.

Напомним, ранее политолог Ростислав Балабан заявил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" неэффективен. По его мнению, наблюдательный совет не выполнили ту миссию, которая на него возлагалась, и его нужно ликвидировать и продумать другой – понятный и прозрачный – механизм.

В свою очередь, экс-директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет "Укрзализныци" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита.

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Укрзализныця наблюдательный совет Сергей Лещенко
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