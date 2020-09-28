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Чиновникам хотят повысить зарплаты: кому и сколько

28 сентября, 14:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Должностные оклады планируют изменить с начала следующего года

В Украине планируют с 1 января 2021 года повысить должностные оклады всех категорий государственных служащих. Суммы повышения сильно различаются в зависимости от структуры, в которой работает тот или иной чиновник.

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Такие изменения предусмотрены в проекте акта Кабинета министров, который обнародован на сайте Федерации профсоюзов.

Если документ будет принят, с 37,8 тысяч до 39,5 тысяч гривен – то есть почти на 2 000 гривен – повысят оклады руководителей следующих структур:

  • Аппарат Верховной рады;
  • Секретариат Кабинета министров;
  • Офис президента;
  • Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания;
  • аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора.

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А вот у чиновников подкатегории В3, которые работают в госорганах на местах, оклады вырастут всего на 500 гривен – с 4 204 до 4 700 гривен. Конечная сумма составляет лишь два прожиточных минимума.

В тренде
Чиновникам хотят повысить зарплаты: кому и сколько
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Подробнее о суммах планируемого повышения, говорится в документе:

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал незаконным урезание "космических" зарплат чиновников. Ограничение высоких зарплат госслужащих было требованием президента Владимира Зеленского.

Чиновникам повысят зарплату?

При этом с 1 сентября Кабмин обновил тарифную сетку и повысил зарплаты бюджетников.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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чиновники зарплаты повышение Украина оклады

Источник: Сегодня

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