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ЧФ РФ активно мешает Украине добывать газ на шельфе Черного моря – Коболев

27 ноября, 15:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Международные компании не хотят участвовать в украинских проектах из-за риска

Первым шагом НАК "Нафтогаз Украины" по разработке и добыче природного газа на шельфе Черного моря станет изучение документов, ведь при дальнейшем планировании работ необходимо будет учитывать угрозу со стороны базирующегося в оккупированном Крыму Черноморского флота РФ.

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Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, сообщает УНН.

"На первых шагах нам нужно оформить бумаги, ведь то, что приняло правительство – это фактически разрешение, чтобы государственные органы предоставили дальнейшие документы для "Нафтогаза" для работы на шельфе в формате изучения. И первый шаг, который мы планируем – изучение", – рассказал Коболев в ходе онлайн-брифинга "Пять лет газовой независимости Украины".

По его словам, это будет зависеть и от фактора Черноморского флота РФ, который активно мешал Украине предпринимать какие-либо действия по разведке и добыче природного газа с шельфовых месторождений.

"Надо учесть этот аспект риска и найти путь, каким образом его минимизировать", – добавил Коболев.

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По его словам, дальнейшие планы глава "Нафтогаза" он пока не может комментировать.

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"Единственное, что хочу сказать – что решение правительства о передаче этого права именно "Нафтогазу" я считаю на данном этапе времени единственным правильным и единственно возможным. Потому что, как показали попытки проводить конкурс, крупные международные компании на него просто не желают приходить, пока эти риски и неопределенности не будут сняты", – добавил он.

"Мы в "Нафтогазе" видим свою основную роль именно в том, чтобы эти риски полностью устранить, и когда мы продемонстрируем способность работать в этом регионе, осуществлять разведку, отсутствие аспектов военной агрессии, тогда мы ожидаем появления больших международных компаний", — добавил он.

Напомним, 25 ноября "Нафтогаз" получил право на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря без проведения аукциона. Компания готова начать 3D-сейсмические исследования уже в 2021 году – сразу после получения лицензии. Речь идет о потенциальной добыче триллиона кубометров газа и аналогичного объема нефти.

Ранее группа "Нафтогаз" и международная компания Expert Petroleum подписали соглашение об увеличении добычи углеводородов на месторождениях "Укргаздобычи" в Западной Украине.

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Также напомним, что Украина уже пять лет не покупает газ в России, предоставляя "Газпрому" только мощности по транзиту "голубого" топлива в Европу:

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