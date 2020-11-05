Четыре из десяти: какие требования МВФ уже выполнила Украина

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда (МВФ). Срок исполнения оставшихся шести маяков еще не вышел. Выполнены такие ориентиры фонда:
- Сокращение неработающих кредитов – в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.
Запуск рынка газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.
- Задачи по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица.
- Усовершенствование устава "Нафтогаза" и внесение изменений в лимиты заработных плат членов наблюдательных советов и правлений государственных компаний.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу Minfin.
По словам чиновника, заканчивается выполнение еще двух структурных маяков. Один из них – это законопроект о банках и банковской деятельности. Кроме того, МВФ интересуется Фондом борьбы с COVID-19 – тем, каким образом и на какие нужды используются средства.
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"Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года", – сказал Марченко.
Остальные спорные, по его словам, не связаны с деятельностью Кабинета министров, а потому он их не будет комментировать.
Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, и это стало "коммуникационным промахом".Именно поэтому половина "коронавирусного" фонда ушла на дороги.
А в числе прочего деньги фонда тратят на зарплаты медикам, пенсии и пособия по безработице.
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