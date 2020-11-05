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Четыре из десяти: какие требования МВФ уже выполнила Украина

5 ноября, 16:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Еще два структурных маяка находятся на финальной стадии

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда (МВФ). Срок исполнения оставшихся шести маяков еще не вышел. Выполнены такие ориентиры фонда:

  1. Сокращение неработающих кредитов – в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.
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    Запуск рынка газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

  3. Задачи по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица.
  4. Усовершенствование устава "Нафтогаза" и внесение изменений в лимиты заработных плат членов наблюдательных советов и правлений государственных компаний.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу Minfin.

По словам чиновника, заканчивается выполнение еще двух структурных маяков. Один из них – это законопроект о банках и банковской деятельности. Кроме того, МВФ интересуется Фондом борьбы с COVID-19 – тем, каким образом и на какие нужды используются средства.

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"Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года", – сказал Марченко.

Остальные спорные, по его словам, не связаны с деятельностью Кабинета министров, а потому он их не будет комментировать.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили, что 65-миллиардный Фонд борьбы с COVID-19 получил свое название случайно, и это стало "коммуникационным промахом".Именно поэтому половина "коронавирусного" фонда ушла на дороги.

А в числе прочего деньги фонда тратят на зарплаты медикам, пенсии и пособия по безработице.

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фонды требования МВФ маяки Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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