"Черная неделя" в США: продажа без ажиотажа и растянутые во времени скидки

Без длинных очередей и с шопингом онлайн. Так в этом году отмечают "черную пятницу" в США. Пандемия коронавируса почти вычеркнула походы по магазинам. Чтобы первыми ухватить товар со скидкой, люди уже не выстраиваются перед магазинами, потому что распродажу растянули и целую неделю в этом году прозвали "черной".

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Об этом идет речь в сюжете новостей "Сегодня".

В обычные времена в ночь на "черную пятницу" у магазина выстроились бы огромные очереди желающих прикупить себе технику или одежду со скидкой. И сейчас у входа – никого. Потому что все закрыто.

Свои двери магазины открывают значительно позже. Люди понемногу собираются только на рассвете. И желающих купить заветный товар – немного. Выносливых не пугает ни коронавирус, ни холод.

Это раньше на "черную пятницу" в американских торговых центрах устраивали настоящее побоище в поисках бешеных скидок. Но в этом году – без ажиотажа. В магазины организовано запускают небольшими группами.

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Самый популярный товар – телевизоры. Их сразу берут по паре штук, ведь они подешевели на 300 долларов, кухонные комбайны – на 100.

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Небольшие очереди еще и потому, что "черную пятницу" в этом году растянули во времени. И объявили большие скидки еще с понедельника.

Огромные ряды с брендовой одеждой. И скидки в 30, 40 и даже 60 процентов – и не только в самую "черную пятницу", чтобы люди не скапливались в одном месте. Мерить ничего нельзя, поэтому в отделе одежды – людей единицы.

Из-за пандемии многие американцы скидки выискивают в Интернете. На покупки онлайн в "черную пятницу" американцы планируют потратить почти 100 млрд долларов, это на треть больше чем в прошлом году.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, на какие ухищрения идут магазины, чтобы заманить покупателей в "черную пятницу".

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Ранее "Сегодня" публиковали мнения экспертов о том, как и покупать в "черную пятницу", чтобы реально сэкономить.

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