Черная икра на миллион долларов: Украина вдвое увеличила импорт

Розничная цена деликатеса стартует от 1000 гривен за 100 грамм

За 11 месяцев 2020 году Украина импортировала 7,2 т икры осетровых рыб (черной икры) на общую сумму в 1,27 млн долларов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда импортировали 3,7 т черной икры на 637 млн долларов.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Основным поставщиком черной икры в Украине стал Китай – 6,2 тонны, или около 85% всего объема.

В топ стран поставщиков также вошли:

Италия

Молдова

Уругвай

Нидерланды.

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Эксперты уточняют, что Китай стремительно развивал промышленное разведение осетровых рыб начиная с 2008 года и сейчас производит более 150 т икры осетровых ежегодно, из которых около 100 т идет на экспорт.

Сейчас средняя таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет 175 долларов за килограмм, а розничная цена – от 1000 гривен за 100 грамм.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как не купить отраву вместо деликатеса. Узнавайте ТОП-5 правил выбора качественной красной икры из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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