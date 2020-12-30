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Черная икра на миллион долларов: Украина вдвое увеличила импорт

30 декабря, 15:25

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Розничная цена деликатеса стартует от 1000 гривен за 100 грамм

За 11 месяцев 2020 году Украина импортировала 7,2 т икры осетровых рыб (черной икры) на общую сумму в 1,27 млн долларов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, когда импортировали 3,7 т черной икры на 637 млн долларов.

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Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Основным поставщиком черной икры в Украине стал Китай – 6,2 тонны, или около 85% всего объема.

В топ стран поставщиков также вошли:

  • Италия
  • Молдова
  • Уругвай
  • Нидерланды.

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Читайте также: Как отличить настоящую черную икру от подделки

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Эксперты уточняют, что Китай стремительно развивал промышленное разведение осетровых рыб начиная с 2008 года и сейчас производит более 150 т икры осетровых ежегодно, из которых около 100 т идет на экспорт.

Сейчас средняя таможенная стоимость импорта икры осетровых составляет 175 долларов за килограмм, а розничная цена – от 1000 гривен за 100 грамм.

Сайт "Сегодня" подготовил для читателей "Слабосоленый тест" на знание традиционных деликатесов. Проходите, только предупреждаем – у вас может случиться обострение аппетита.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как не купить отраву вместо деликатеса. Узнавайте ТОП-5 правил выбора качественной красной икры из видеосюжета:

Видео: Сегодня

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал о том, как выбрать настоящий алкоголь. Ведь, оказывается, в Украине продают огромное количество фальсификата.

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