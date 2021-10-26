Чем меньше, тем дороже? Сколько стоят квартиры в Польше

В последнее время выросли цены во многоквартирных домах 1991-2015 годов постройки

Самыми дорогими являются квартиры до 40 м2 / Фото: Коллаж: Сегодня

На рынке недвижимости Польши снизилась цена на жилье в маленьких городах. На стоимость квартир на первичном рынке повлияло похолодание, а на вторичном рынке подешевели те, которые были построены за последние пять лет.

Про это сообщает Polityka Insight.

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Что с ценами на жилье?

"Это сигнализирует о том, что цены на квартиры в этом сегменте рынка уже высокие, а их возможный дальнейший быстрый рост все менее вероятен", – пишет в отчете экономист Адам Черняк.

По его словам, на рыночную стоимость недвижимости также повлияли размеры городов. Ведь падение цен заметно только в самых маленьких городах, с населением до 50 тыс. жителей.

В других же, более крупных городах, падения не наблюдалось, но все же заметно замедление роста. Цены росли поквартально не более чем на 0,5%. А в прошлом году они росли на несколько процентов ежеквартально.

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Эксперты обратили внимание, что быстрее всего цены растут в городах с населением от 50 до 100 тыс. В третьем квартале цены выросли на 7,9 процента, а во втором – на 8,1%. Вместе с тем, Черняк считает, что такая тенденция временная.

"Эта коррекция не должна означать разворот тенденции и начало нисходящего цикла – годовая динамика цен осталась положительной и составляет 5,4%. С другой стороны, замедление годовых темпов роста цен является сигналом того, что бум на рынке завершается и дальнейший двузначный рост маловероятен. Кроме того, это поддерживается повышением процентных ставок NBP, что снизило кредитоспособность поляков," – пишет Черняк.

Что подорожало больше всего?

Несмотря на размер города, квартиры в многоквартирных домах дешевле, а бум на жилье, построенное до 1945 года, закончился с началом пандемии.

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"До 2020 года их большая популярность и рост цен были следствием деятельности пинболистов, которые ремонтировали и восстанавливали данный вид недвижимости для пользования. Некоторые из них, разделившись на меньшие квартиры, ушли на рынок аренды, особенно ориентированный на студентов. Однако в последнее время в этом сегменте рынка наблюдается дефицит привлекательной недвижимости, а с другой стороны, пандемия ослабила спрос на многоквартирные дома, у которых часто маленькие окна, непригодные балконы и небольшой доступ к зеленым насаждениям", – объясняет экономист.

Таким образом, цены на жилье в многоэтажках снизились на 4,5% в годовом выражении – до уровня 2 квартала 2019 года. А дорогими стали квартиры после ремонта. В последнее время выросли цены в домах 1991-2015 годов. На этом этапе динамика роста достигла двузначного уровня – 10,1 процента.

Эксперт называет вероятной причиной такой популярности то, что они лучше расположены, чем новостройки. Ведь в Польше высотки строят в окрестностях крупных городов или в районах, которые строятся с очень высокой плотностью застройки, что делает большинство из них непривлекательными.

А еще растет стоимость на небольшие квартиры. Самые дорогие квартиры площадью до 40 кв. м. Их стоимость выросла на 6,1% в годовом исчислении.

"Финансовая доступность этих объектов значительно снижается – люди, которые хотят приобрести большие квартиры, решают купить меньшие в хорошем месте и лучшего стандарта или дом, поскольку часто не могут позволить себе большие с подобными параметрами", – считают эксперты.

Украинцы в Польше

Украинские "заробітчани" все чаще выбирают Польшу, ведь там им предлагают множество вакансий. Больше всего зарабатывают в сфере ИТ, а на втором месте отрасль "Строительство и недвижимость".

Украинским ИТ-специалистам в среднем предлагают 86 тыс. грн в месяц. В сфере строительства зарплаты также высокие – до 60 тыс. грн. Вместе с тем украинцы все чаще выбирают для заработков Германию, а не Польшу.

А вот средняя заработная плата, которую предлагают украинским работникам польские работодатели – 35 тыс. грн.

В период карантина популярными стали любые дома недалеко от города. Читайте на сколько цены взлетят к концу года.

Напомним, что всем, у кого квартиры свыше 60 квадратных метров и дома свыше 120 "квадратов", придется заплатить налог.