Українська
$ 28,45
33,25
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Чек за вечеринку в 30 лет независимости": Раде покажут итоги "аудита государства"

2 ноября, 15:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В парламенте ожидают узнать, в каком экономическом состоянии находится Украины

В Украине на текущей неделе представят результаты "аудита государства". Их них станет известно, в какой экономической ситуации находится Украина, и как эта ситуация менялась за все время независимости страны.

Реклама

Об этом заявил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе согласительного совета в парламенте. Результаты аудита он назвал "чеком за вечеринку независимости".

"Фактически, у нас будет возможность увидеть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины. И посмотреть, в каком состоянии экономического развития мы находимся", – сказал Стефанчук.

Также, по его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года.

Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами, и как это можно решить".

Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.

Видео: president.gov.ua
Реклама

Изначально планировалось, что команда Зеленского проведет "аудит государства" еще в первые 100 дней работы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

аудит Украина Владимир Зеленский Руслан Стефанчук

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборов
Покупать или продавать валюту? Что будет с курсом доллара сразу после выборовФинансы
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиков
Изменение правил применения РРО: хорошие новости для микробизнеса и плохие новости для схемщиковЭкономика
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрю
Бензин резко подорожал. Что будет с ценами на топливо к ноябрюЭкономика
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивом
Будет как в Европе: украинские вина хотят уравнять в правах с пивомЭкономика
В Раде готовят новую налоговую реформу
В Раде готовят новую налоговую реформуЭкономика
В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплатаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять