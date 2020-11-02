"Чек за вечеринку в 30 лет независимости": Раде покажут итоги "аудита государства"

В Украине на текущей неделе представят результаты "аудита государства". Их них станет известно, в какой экономической ситуации находится Украина, и как эта ситуация менялась за все время независимости страны.

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Об этом заявил первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе согласительного совета в парламенте. Результаты аудита он назвал "чеком за вечеринку независимости".

"Фактически, у нас будет возможность увидеть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины. И посмотреть, в каком состоянии экономического развития мы находимся", – сказал Стефанчук.

Также, по его словам, в ближайшее время будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года.

Напомним, ранее результаты "аудита государства" анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, в ходе аудита специалисты "выясняли, что не так работало в экономике годами, и как это можно решить".

Тогда же – во время ежегодного послания к Верховной Раде – глава государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития до 2030 года.

Видео: president.gov.ua

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Изначально планировалось, что команда Зеленского проведет "аудит государства" еще в первые 100 дней работы.

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