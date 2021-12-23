Цены сразу взлетят: почему и на сколько подорожает интернет в 2022 году

Больше всего рост цен коснется районных центров, небольших городов и сел

В прошлые годы цена поднималась на 10-15% / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в Украине регулярно растут тарифы на интернет, в 2022 году цены ощутимо подскочат и заметно ударят по бюджету украинцев.

Как сообщает "Информатор", на стоимость интернета повлиял постоянный рост цен на сопутствующие товары и услуги – электричество, бензин, аренду и прочее.

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Что с ценами?

"Каждый год, в зависимости от региона, интернет дорожает в среднем на 20%. В 2022 году процент роста может быть выше, все упирается в стоимость топлива, электричества и других ресурсов. Возрастают в цене не только энергоресурсы, более того – МКМТ ввел пошлину в 23,5% на импорт кабельной продукции. Все эти факторы приведут к подорожанию стоимости", – говорит член парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.

В Украине самые дешевые в мире цены на интернет, а провайдеры заявляют, что в стране стоимость подключения изначально была ниже положенной, а качество услуг было на достаточно высоком уровне.

Таким образом, из-за низких цен провайдерам становится невыгодно заниматься предоставлением услуг, ведь себестоимость растет.

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Что на самом деле дорожает?

"Для того, чтобы держать качество услуг на достаточном уровне, они (провайдеры. – Ред.) должны содержать высококвалифицированных специалистов. Это особенно касается малых городов. Зарплаты в малых городах стремятся достигать зарплат в больших городах, потому что идет конкуренция, люди уезжают, становятся более мобильными и не привязываются к определенному месту жительства, к родителям, близким", – сказал руководитель компании СДС Сергей Кушнарев.

По его словам, на рост цен также влияет рост минимальной зарплаты, ведь за ней тянутся расходы и налоги, и оплата за инфраструктуру. А сотрудники не хотят снижать уровень жизни и хотят достойно зарабатывать. Также влияют цены на энергоресурсы – приходится больше платить за электроэнергию.

"Соответственно услуга самого интернета не дорожает, мы поднимаем стоимость на 10-15 гривен в месяц. Для среднестатистического абонента, уже ни сигарет, ни пива не купишь на эти деньги. Мы считаем, что вот эти 10-15 гривен подорожания для среднестатистической семьи сильно не повлияют на расходы семейного бюджета", – говорит Кушнарев.

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Он объясняет, что в прошлые годы цена поднималась на 10-15%. В 2022 году, считает, будет такое же повышение, но каждый провайдер сам принимает решение.

Что еще влияет на тарифы?

Руководитель "Вестнетворк" Виталий Головня также говорит о минимальной зарплате для украинцев и подорожании для юридических лиц электроэнергии.

"Плюс – принятие закона 6500, если я не ошибаюсь, это будет ограничение для операторов использования для ФОПов второй группы единого налога, таким образом они все будут вынуждены перейти на третью группу. То есть увеличится налоговая нагрузка на операторов. На сегодняшний день это основные причины, из-за чего произойдет подорожание цен на телекоммуникационные услуги", – говорит Головня.

По его мнению, оно коснется районных центров, небольших городов, сел. В больших городах оно не будет так ощутимо, поскольку большая конкуренция и провайдеры не решатся существенно повышать цены.

"В среднем, я думаю, это будет колебаться от 15 до 25 процентов, не более. Возможно, до 30% дойдет, но это очень в отдаленных местах, где минимальное количество конкурентов. Я думаю, цены повысятся сразу, в начале года, ведь для оператора очень болезненно каждое поднятие цен", – считает эксперт.

Какой тариф на электроэнергию?

1 октября 2021 года Кабмин "заморозил" тариф на электроэнергию для украинцев. С этого момента установлены следующие цены:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт*ч, – 1,44 грн за 1 кВт*ч;

для тех, кто потребляет более 250 кВт*ч. на месяц, – 1,68 грн за 1 кВт*ч.

Такие тарифы пообещали оставить неизменными до апреля 2022 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона не изменятся и тарифы на газ.

Ранее мы сообщали, что самый дорогой интернет в Эфиопии – обходится в 307,84 фунта стерлингов в месяц (примерно 10,9 тыс. грн).

Напомним, что "Укртелеком" при поддержке Iskratel инвестирует 12 млн евро в программу по расширению сети оптического интернета.