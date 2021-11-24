Цены на зерно в Украине взлетели: сколько уже стоит пшеница

В 2020 году цена пшеницы была почти на 1000 грн за тонну ниже, чем сейчас

Зерно дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине выросли цены на основные зерновые и некоторые масличные культуры. Стоимость пшеницы второго класса выросла до 9027 грн за тонну. Еще на прошлой неделе максимальна ее цена была 8738 грн за тонну.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие еще культуры подорожали:

кукуруза – 7291 грн за тонну;

пшеница, 3-й класс – 8698 грн за тонну;

подсолнечник – 19 233 грн за тонну;

рапс – 18 697 грн за тонну.

В то же время ячмень упал в цене до 7238 грн, а стоимость сои никак не изменилась, осталась в пределах 18 тыс. грн.

В 2020 году, в аналогичный период, цена пшеницы была почти на 1000 грн за тонну ниже, чем в нынешнем году.

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Экспорт масличных культур на 1,409 млрд

В период с января по сентябрь 2021 года Украина экспортировала масличных культур на общую сумму 1,409 млрд долларов (больше на 36%, чем в прошлом году). Пока лидирующую позицию по объемам экспорта товаров в этой группе занимает рапс – 1,7 млн. тонн на сумму 1,063 млрд долларов.

"Германия продолжает удерживать лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных масличных. Ее доля в общем экспорте этой продукции составила 21,5% на сумму 308 млн долларов", - рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий.

Также напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.