Цены на товары увеличатся! Причина — тотальный запрет пластиковых пакетов в Украине

Будущий запрет одноразовых пакетов отразится на ценниках некоторых товаров

Запрет пакетов повлияет на ценники некоторых товаров / Фото: Коллаж: Сегодня

Торговые сети отгегируют на запрет пластиковых пакетов повышением цен на ряд товаров.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

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Он уверен, что на законодательном уровне пластиковые пакеты должны быть выведены из оборота полностью. Ведь данный товар опасен для здоровья людей и экологии в целом.

Конечно, предприниматели, которым дорого обходится экологическая замена пластика, вынуждены будут повысить цены на продукты. Тем самым несколько компенсируют свои расходы по разным альтернативам.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще — из производства, разработки, продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, требующие дополнительной упаковки", — сказал Андрей Кривонос.

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

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Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.

начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги. Второй этап стартует с марта 2022 года. Он запрещает распространение пакетов до 50 микрометров.

стартует с марта 2022 года. Он запрещает распространение пакетов до 50 микрометров. Третий этап. С 1 января 2023 года будет запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Стоимость одноразовых пластиковых пакетов

Минимально допустимые цены за пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" (о чем говорится в проекте постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты"):

без ручек и боковых складок – 2 грн;

без ручек с боковыми складками – 2,5 грн; Реклама

с ручками без боковых складок – 2,5 грн;

с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Продавец может установить цену на высшем уровне.

Однако не все супермаркеты и заведения общепита соблюдают установленную законодательством стоимость и ставят только символические цены (от 1 до 50 коп.).

Раньше мы писали, как киевский супермаркет обошел Закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов и как на это реагировали украинцы.