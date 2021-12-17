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Цены на товары увеличатся! Причина — тотальный запрет пластиковых пакетов в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 15:07
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Будущий запрет одноразовых пакетов отразится на ценниках некоторых товаров
Запрет пакетов повлияет на ценники некоторых товаров
Запрет пакетов повлияет на ценники некоторых товаров / Фото: Коллаж: Сегодня

Торговые сети отгегируют на запрет пластиковых пакетов повышением цен на ряд товаров.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

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Он уверен, что на законодательном уровне пластиковые пакеты должны быть выведены из оборота полностью. Ведь данный товар опасен для здоровья людей и экологии в целом.

Конечно, предприниматели, которым дорого обходится экологическая замена пластика, вынуждены будут повысить цены на продукты. Тем самым несколько компенсируют свои расходы по разным альтернативам.

"Мы должны вывести пакеты из оборота вообще — из производства, разработки, продажи. Это товар, который экологически опасен, и его нужно прекратить использовать. Но торговые сети отреагируют повышением цен на определенные товары, требующие дополнительной упаковки", — сказал Андрей Кривонос.

Хронология запретов на пластиковые пакеты

Ограничение на распространение пластиковых пакетов имеет три этапа:

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  • Первый этап начался 10 декабря. Согласно законодательству бесплатных одноразовых пакетов не будет, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап стартует с марта 2022 года. Он запрещает распространение пакетов до 50 микрометров.
  • Третий этап. С 1 января 2023 года будет запрет на использование всех пакетов толщиной до 50 микрометров.

Стоимость одноразовых пластиковых пакетов

Минимально допустимые цены за пластиковый пакет "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров" (о чем говорится в проекте постановления Кабмина "Об установлении минимальных розничных цен на пластиковые пакеты"):

  • без ручек и боковых складок – 2 грн;

  • без ручек с боковыми складками – 2,5 грн;

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  • с ручками без боковых складок – 2,5 грн;

  • с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Продавец может установить цену на высшем уровне.

Однако не все супермаркеты и заведения общепита соблюдают установленную законодательством стоимость и ставят только символические цены (от 1 до 50 коп.).

Раньше мы писали, как киевский супермаркет обошел Закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов и как на это реагировали украинцы.

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