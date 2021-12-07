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Цены на топливо рухнули: почем теперь бензин и дизель

Александр Панченко Александр Панченко Обозреватель
7 декабря, 05:48
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К Новому году эксперты обещают снижение еще минимум на 50 копеек за литр
/ Фото: Сегодня

На топливном рынке Украины продолжается "ценопад": за неделю бензин и дизтопливо подешевели больше чем на гривню. Если вспомнить, что в конце ноября цены упали почти на 50 коп./л, получается более чем на 5%. Цены на автогаз практически стабильны вторую неделю подряд, хотя в ноябре он заметно дорожал.

Анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в декабре, дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Главной новостью недели стало опубликование Минэкономики новых предельных рекомендованных цен на бензин и дизтопливо. Три декады подряд они каждый раз ниже предыдущих на бензин и четыре декады подряд – на ДТ. В сентябре-октябре нефтепродукты только дорожали.

Теперь максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи в розницу не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 30,27 грн/л. По сравнению с последней декадой ноября, средняя цена на бензин снизилась на 1,27 грн/л, на дизель — на 56 коп./л.

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Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

За три декады снижение расчетных рекомендованных цен на бензин составило 2,52 грн/л, на ДТ – 1,63 грн/л.

Но если раньше розница вяло реагировала на "рекомендации" властей, то к зиме рынок прорвало: цены резко пошли вниз.

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Полностью следовали рекомендациям Минэкономики только премиальные бренды (OKKO, WOG, SOCAR и еще ряд), у которых прайсы соответствуют расчетным ценам и колеблются вверх-вниз вместе с ними. Остальные сети АЗС, прежде всего нижнего ценового сегмента, снизили цены намного меньше.

Бензины в большинстве областей подешевели на 1-1,1 грн/л. Самое большое снижение цен в Николаевской обл. – на 1,31 грн/л, самое незначительное – в Донецкой, на 68 коп./л. Цены на дизтопливо упали меньше – от 42 коп./л в Луганской обл. до 92 коп./л в Черниговской. В большинстве регионов снижение составило 70-80 коп./л.

Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель, несмотря на удешевление, на Луганщине: А-92 стоит 30,28 грн/л (-1,29 грн/л), ДТ – 31,02 грн/л (-0,42 грн/л). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 31,56 грн/л (-1,14 грн/л).

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 29,16 грн/л (-0,91 грн/л), А-95 – 30,10 грн/л (-0,91 грн/л), ДТ – 29,12 грн/л (-0,81 грн/л).

Стоимость литра автогаза менялась по регионам в пределах статистической погрешности – на 1-3 коп. вверх или вниз. Лишь в двух областях газ заметно подорожал: в Херсонской на 12 коп./л, до 19 грн/л и в Луганской на 10 коп./л, до 19,39 грн/л, вновь став самым дорогим в стране. Самый дешевый газ теперь в двух областях: Тернопольской и Ивано-Франковской – по 18,91 грн/л.

Разброс цен уменьшился по бензинам и увеличился по ДТ и газу. По А-92 разброс составляет 3,8% (1,12 грн/л), было 5%, по А-95 – 4,9% (1,46 грн/л), было 5,4%, по дизелю – 6,5% (1,90 грн/л), было 5%, по газу – 2,5% (0,48 грн/л), было 2,3%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,56 грн/л (-1,06 грн)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,34 грн/л (-1,06 грн)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,60 грн/л (-74 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,07 грн/л (+1 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что цены в рознице заметно упали потому, что нефтепродукты подешевели в опте – сказалось более чем месячное снижение цен на нефть и обвал их в "черную пятницу" 3 декабря. К тому же, на рынке сейчас избыток и бензина, и дизеля.

"Рынки напугало быстрое распространение Covid-Omicron, пик обвала цен на нефть произошел в "черную пятницу. Нефть марки Brent подешевела с 82 до 71 долл./баррель (-10,5%), потянув за собой цену на нефтепродукты, которая упала в среднем на 78 долл./т (-11,5%), – говорит Геннадий Рябцев. – Обвал мирового рынка нефти и нефтепродуктов повлиял на рынок Украины".

По расчетам Сергея Куюна, за неделю цены на мелкооптовые партии бензина снизились на 0,88 грн/л (-3,1%), дизтоплива на 1,81 грн/л (-6,5%).

"Столь резкий обвал на мировых рынках вынуждает распродавать дорогие запасы с большими дисконтами, поскольку на подходе более дешевые партии, – говорит Сергей Куюн. – Падение в опте отразилось на стелах АЗС. Премиальные сети, такие как ОККО, WOG снизили цены на бензин на 1,27 грн/л — до 30,88 грн/л, на дизтопливо — на 56 коп./л, до 30,27 грн/л, что на сутки почти уравняло их не только с ценами в сети "Привата", но с ценами таких "дискаунтеров" как Motto и "БРСМ".

День спустя на 1 грн/л снизила цены на все виды топлива крупнейшая в Украине сеть "Приват", что заметно ускорило и увеличило "ценопад". В приватовской сети ANP бензин марки А-92 подешевел до 28,95 грн/л, А-95 — до 29,95 грн/л и ДТ — до 29 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 снизились до 29 грн/л, на А-95 и ДТ — до 30 и 29грн/л.

SOCAR опустил цену бензинов на 1,27-1,50 грн/л, ДТ – на 1 грн. На KLO А-92 подешевел на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, А-95 — на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДТ — на 86 коп./л, до 29,79 грн/л. На станциях UPG бензины подешевели на 1,2-1,3 грн/л, ДТ — на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30 грн/л, на ДТ — до 28,30 грн/л.

Еще ряд сетей снизили цены на 0,4-1,4 грн/л.

Сжиженный газ незначительно подешевел только в опте от украинских производителей.

По словам Артема Куюна, самое заметное снижение цен было у АО "Укргаздобыча": на аукционе 2 декабря продано 1 292 т сжиженного газа из выставленных 2 508 т по средневзвешенной цене 30 360 грн/т (-860 грн/т или 2,8%)

А вот импортный автогаз, которого в Украине потребляется более 70% рынка, дешеветь прекратил.

Что может измениться за неделю

Эксперты ожидают дальнейшего снижения розничных цен на бензин и дизтопливо и стабильных цен на автогаз.

Геннадий Рябцев рассчитал, что до конца недели бензин и дизтопливо могут подешеветь еще на 50 коп./л с сохранением нисходящего тренда. К середине декабря окончательную ясность внесет Минэкономики – 13 декабря ожидается публикация новых предельных рекомендованных цен, которые также должны оказаться ниже действующих.

Сергей Куюн отметил, что прогнозы участников рынка неоднозначны.

"Падение котировок диктует дальнейшее снижение в условиях перелива рынка. Но амортизатором снижения цен выступает сползающий курс гривни", – сказал Сергей Куюн.

По прогнозу Артема Куюна, цены на газ в рознице до конца недели останутся стабильными.

"Тренд изменился, но не вижу в опте снижения, которое могло бы потянуть розницу, – пояснил эксперт. – Системные и легальные трейдеры пока не имеют достаточных оснований для снижения розничных цен. Возможно будут незначительные корректировки цен у дискаунтеров".

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