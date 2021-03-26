Цены как раз для сердечного приступа – почему в Украине подорожали лекарства

По данным Госслужбы статистики, за год цены на самые востребованные лекарства повысились больше, чем уровень инфляции. Очевидно, что рост цен на таблетки бьет в первую очередь по самым социально незащищенным слоям населения – это пенсионеры и инвалиды. Почему это происходит, каковы прогнозы по ценам и как можно сэкономить на приобретении лекарств, выяснил сайт "Сегодня".

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Что изменилось за год

По данным Госслужбы статистики, с марта 2020 года по март 2021 года на 3-12,5% выросла стоимость жизненно необходимых препаратов. Это антибиотики, сосудорасширяющие (от давления), обезболивающие и жаропонижающие (см. инфографику).

Хорошая новость: на 5% подешевели импортные жаропонижающие и обезболивающие лекарства. Но все равно они стоят почти вдвое дороже украинских. Напомним: в 2020 году инфляция за год составила 2,7%, а за январь и февраль 2021 года – еще 2,3%.

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Да, в 2020 и 2021 гг. повышались и зарплаты и пенсии. Минимальная пенсия увеличилась на 8% (130 грн), средняя на 13% (около 400 грн).

Минимальная зарплата выросла с 4723 грн до 6000 грн. Но дорожали не только лекарства, но и продукты, коммунальные услуги.

Чтобы как-то свести концы с концами, украинцы все больше переходят на дешевые отечественные препараты. Они на порядок дешевле импортных.

Прежде всего, это касается лекарств от давления, Но не всем гипертоникам отечественная фармакология может помочь. Приходится переплачивать за привозные лекарства, ограничивая себя в чем-то другом.

Почему дорожают лекарства

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Экономисты называют несколько факторов роста цен на лекарства. Как разъяснил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, главные причины – рост зарплат, расходов на коммунальные услуги и повышение спроса на жаропонижающие и антибиотики в связи с эпидемией коронавируса.

"Подорожание во многом объективно, так как, например, минимальная зарплата повысилась на 22%, газ подорожал более чем в 1,5 раза, что повлекло за собой рост коммунальных платежей у производителей и в аптечных сетях, – говорит Олег Пендзин. – Подорожала и аренда помещений. Поэтому я бы не считал такое подорожание лекарств критичным. Хотя в отдельных регионах цены выросли больше среднестатистических из-за логистики, прежде всего это восточные области. Иное дело, что покупательная способность наших пенсионеров и других социально уязвимых слоев населения не поспевает за ростом цен производителей и аппетитами аптечных сетей".

Эксперт напомнил, что в Украине не ограничен размер наценки в аптечных сетях. Поэтому на остродефицитные позиции аптеки могут устанавливать цены по своему усмотрению. Например, когда не хватало медицинских масок, то одноразовые (!) маски продавали по 20-25 грн/шт. Сейчас цены на маски упали до 3-5 грн в рознице и 1-1,5 грн в опте, за упаковку из 50 штук.

А вот представители аптечного бизнеса не согласны. Утверждают, что "задирать" цены на лекарства и не думалии.

"Даже если верить госстатистике, то, например, украинские жаропонижающие и обезболивающие в январе и феврале подешевели по сравнению с декабрем прошлого года на 2%, а импортные – на 1,5%, цены на сосудорасширяющие остались стабильными, несмотря на рост инфляции на 2,3% за два месяца, – рассказала нам менеджер известной сети аптек Екатерина Мащенко (Киев). – За год подешевели импортные препараты, потому что в марте 2020 года доллар был по 28,5 грн, сейчас по 27,8 грн. Цены корректировались и в этом году. Постоянным клиентам предоставляем скидочные карты".

Для тех, кому все равно дорого, Екатерина Мащенко советует покупать лекарства в социальных аптеках. Как вариант, воспользоваться госпрограммой реимбурсации.

Что будет с ценами на лекарства в 2021 году

Олег Пендзин прогнозирует, что цены на самые популярные лекарства и дальше будут расти как минимум, на уровень инфляции. А она ожидается заметной, до лета – почти по 1% ежемесячно.

"По сосудорасширяющим препаратам цены будут отслеживать инфляцию, – утверждает Олег Пендзин. – И потом – разве мы уже одолели ковид? Больных, увы, все больше, спрос на лекарства растет. Поэтому жаропонижающие, антибиотики, противовирусные будут дорожать по этой причине быстрее, опережая уровень инфляции".

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А вот фармацевты говорят, что цены повышать дальше пока не планируют. По крайней мере, в крупных городах, где конкуренция среди аптечных сетей большая.

"Пока доллар стабилен и даже дешевеет, нет предпосылок для того, чтобы лекарства дорожали в ближайшие месяц-два, – уверена Екатерина Мащенко. – Как будут меняться цены дальше — прогнозировать сложно, но каждые 10 копеек в цене доллара — это 5—6 копеек в цене каждой гривни, которую надо уплатить пациенту за лекарство. И это не только импортные препараты, ведь в украинских лекарствах тоже есть компоненты, которые приходится закупать за границей за валюту".

Кому таблетки положены бесплатно

В Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) нам напомнили, что в стране уже несколько лет действует программа "Доступные лекарства" – для льготного обеспечения лекарствами гипертоников, астматиков и больных диабетом 2 типа (лечение таблетками, а не уколами инсулина). По данным АПАУ, на сегодня в Украине работает 9307 аптек, участвующих в программе реимбурсации. То есть аптека по рецепту врача бесплатно либо со скидкой обеспечивает больного лекарствами, а государство потом компенсирует его стоимость.

Так можно получить 254 наименования лекарств. В том числе 195 наименований – от гипертонии, 44 – от диабета и 14 – от бронхиальной астмы. Перечень аптек есть на сайте Национальной службы здоровья Украины. По их данным, в прошлом году программой воспользовались 1,6 млн человек, в том числе около 1,5 млн пенсионеров и инвалидов. Бесплатные рецепты может выписать семейный врач.

В Украине продолжается акцинация от ковид-19 и все больше появляется сообщений об аллергических реакциях на прививки. О том как действовать, если вакцина таки спровоцирует аллергическую реакцию, смотрите в сюжете.

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