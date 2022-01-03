Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цены на пшеницу упали: сколько теперь стоит зерно в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 16:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2021 году Украина экспортировала 32 млн 199 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур
В Украине подешевело зерно
В Украине подешевело зерно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в период новогодних праздников снизились цены на некоторые зерновые и масличные культуры, в том числе и на пшеницу второго и третьего класса – до 8461 и 8412 грн за тонну соответственно.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

Реклама

Также снизились цены на кукурузу – до 6967 грн за тонну, на фуражную пшеницу – до 7805 грн за тонну и на подсолнечник – до 17 868 грн за тонну.

Для сравнения: еще 30 декабря пшеница второго класса стоила 8548 грн за тонну, а третьего – 8551 грн за тонну.

В то же время цена таких культур осталась без изменений:

Реклама
  • Ячмень – 7332 грн за тонну.
  • Соя – 18 180 грн за тонну.
  • Рапс – 18 745 грн за тонну.
  • Горох – 9537 грн за тонну.

Экспорт зерна

В 2021 году Украина экспортировала 32 млн 199 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 6 млн 135 тыс. тонн больше, чем в 2020 году (по состоянию на 31 декабря). Было продано за границу:

  • пшеницы – 15 млн 819 тыс. тонн (на 3 млн 330 тыс. тонн больше, чем в 2020 году);
  • ячменя – 5 млн 196 тыс. тонн (на 1 млн 420 тыс. тонн больше);
  • ржи – 121,3 тыс. тонн (на 119,6 тыс. тонн больше);
  • кукурузы – 10 млн 824 тыс. тонн (на 1 млн 417 тыс. тонн больше).

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с 2020 годом.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Топ публикаций
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
На встречу с героем!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять