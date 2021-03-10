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Цены на продукты растут по объективным причинам, но есть и манипуляции – Шмыгаль

10 марта, 13:40

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правительство ведет диалог с производителями и торговыми сетями

Кабинет министров Украины наблюдает за ростом цен на продукты и фиксирует "попытки монопольных сговоров и манипуляций". Ситуацию обсуждают с крупными производителями и продавцами. А в целом снижать цены хотят с помощью увеличения предложения продуктов, которых не хватает на рынке.

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Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы видим некоторое ускорение инфляционных процессов... Уже сейчас могу сказать, что повышение происходит из-за объективных факторов. Но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Сейчас мы в диалоге с основными группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения, которое должно сбалансировать цены", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее глава правительства уверял, что о вмешательстве в рынок речи не идет и госрегулирования цен не будет.

А корреспонденты "Сегодня" недавно побывали в магазинах и проверили цены на продукты. О том, что подорожало больше всего, узнавайте из видеосюжета:

Видео: Сегодня

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продукты Кабинет министров цены на продукты Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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