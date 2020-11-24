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Цены на нефть взлетели до рекорда с марта

24 ноября, 14:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рынок достиг максимума за 8,5 месяца на фоне оптимизма инвесторов

Мировые цены на нефть существенно повысились. Стоимость эталонной марки Brent впервые с начала марта превысила отметку 46,3 доллара за баррель. Рост происходит на фоне новостей об успехах вакцин против коронавируса.

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По данным Investing.com, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по киевскому времени составила 46,34 доллара за баррель – на 0,30 доллара (2,10%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 43,49 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (1,10%) выше уровня предыдущей сессии.

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Как объясняют аналитики Reuters, инвесторы имеют надежды на рост спроса на нефть в 2021 году в связи с появлением новых вакцин от COVID-19. Из-за активизации борьбы с коронавирусом инвесторы видят рост спроса на нефть неизбежным.

Оптимизма добавляет и передача власти новому президенту США Джо Байдену. Его политику в международном сотрудничестве эксперты оценивают как более открытую и дружественную, что усиливает ожидаемый спрос на нефть в 2021 году.

Сайт "Сегодня" уже разобрался, как подорожание повлияет на цены на бензин в Украине.

Напомним, 23 ноября появилась информация, что разработанная Оксфордским университетом и AstraZeneca вакцина может иметь эффективность до 90%. Средства, созданные предыдущими производителями, Pfizer/BioNTech и Moderna, имеют эффективность до 95%. Свой проект вакцины есть и у украинских ученых:

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