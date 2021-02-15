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Цены на нефть подскочили до нового максимума за 13 месяцев

15 февраля, 09:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эталонные марки Brent и WTI заметно подорожали за последнюю неделю

Мировые цены на нефть после небольшого падения на фоне прогнозов МЭА снова вернулись к заметному росту. По итогам недели Brent подорожала на 5,2%, WTI – на 4,6%. А сейчас стоимость барреля Brent превышает 63 доллара, чего не происходило с января 2020 года, то есть в последние 13 месяцев.

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По данным Investing, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:20 по киевскому времени составила 63,37 доллара за баррель – на 0,94 доллара (1,51%) больше, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 60,67 доллара за баррель, что на 1,20 доллара (2,02%) выше уровня предыдущей сессии.

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Нефть дорожает, т. к. инвесторы надеются на спад пандемии коронавируса и утверждение новых экономических мер поддержи в США. Все это должно способствовать росту спроса на нефть.

"Все больше стран и регионов ослабляют карантинные меры, т.к. вакцинация помогает сдержать распространение коронавируса", – отметила стратег DailyFX Маргарет Янг, цитирует S&P Global Platts.

По ее словам, ситуация с пандемией, а также предложенный демократами в США пакет бюджетных стимулов "усилили надежды на рефляцию и способствовали росту рынков акций, нефти и промышленных металлов".

Напомним, из-за роста цен на нефть в Украине дорожает бензин, рассказали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Также подорожание не обошло стороной и автогаз:

Видео: Сегодня
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нефть цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источник: Интерфакс

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