Цены на нефть падают из-за Америки. Что произошло?

Некоторые факторы все еще играют на руку рынку

Мировые цены на нефть упали после двух дней уверенного роста. Это произошло на фоне новостей из США:

Президент США Дональд Трамп остановил переговоры с демократами о пакете экономической помощи США. Речь идет о триллионах долларов. Штаты – крупнейший в мире потребитель нефти, поэтому инвесторы теперь опасаются еще большего падения спроса на черное золото.

Запасы нефти в США выросли до 951 тысяч баррелей. А чем выше предложение – тем ниже цена.

Реклама

Читайте также: Коронавирус обрушил рейтинг Трампа: Байден резко вырвался вперед

Как свидетельствуют данные Investing, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:54 по киевскому времени составила 42,12 доллара за баррель – на 0,53 доллара (1,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 40,02 доллара за баррель, что на 0,65 доллара (1,60%) выше уровня предыдущей сессии.

Реклама

Сдержали падение, по данным аналитиков Reuters, два события, которые так или иначе сыграли на уменьшение предложения нефти:

эвакуация рабочих с нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе из-за урагана "Дельта". Ураган уже заблокировал 29,2% морской добычи нефти в регионе;

забастовка профсоюза нефтяников в Норвегии, из-за которой прекратили работу шесть морских нефтегазовых месторождений. Сокращение производственных мощностей страны составило 8%.

Оптимизма рынку добавило и то, что Саудовская Аравия формирует бюджет до 2023 года, исходя из цены нефти в районе 50 долларов. Таким образом, саудовские власти поверили в восстановление нефтяных цен – обычно в стране придерживаются консервативных прогнозов.

Ранее снижение цен на нефть вызвали новости о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом. Стоимость черного золота на этом фоне опускалась ниже 40 долларов, но по мере улучшения состояния Трампа рынок восстанавливался.

В целом, прогнозы для нефтяного рынка остаются неблагоприятными – новые карантинные меры угрожают восстановлению мировой экономики и оказывают давление на нефтяной спрос. А тем временем мир ищет вакцину от коронавируса:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама