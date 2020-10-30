Цены на нефть обваливаются из-за второй волны коронавируса

Цены на нефть упали до минимальных значений за пять месяцев. В итоге октябрь станет худшим месяцем для нефтяного рынка с мая 2020 года. Стоимость Brent снизилась в октябре уже на 7%, WTI – более чем на 9%. Давление на рынок оказывают:

вторая волна коронавируса в Европе и США;

рост добычи в Ливии.

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Об этом сообщает Интерфакс и свидетельствуют данные Investing.

"Сейчас в центре внимания COVID-19 и его последствия для спроса на нефть. Уже понятно, что Европу накрыла вторая волна пандемии коронавируса, и восстановление спроса на нефть не будет таким, как ожидал рынок. Очевидно, что потребление в Европе сократится", – объяснил аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:36 по киевскому времени составила 38,22 доллара за баррель – на 0,04 доллара (0,10%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

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Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает локдаун. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия тоже сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

А США побили очередной "рекорд" по числу заболевших COVID-19 – в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

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