Українська
$ 27,67
33,26
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Цены на нефть обновили рекорд за 13 месяцев

9 февраля, 09:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Инвесторы находятся на волне оптимизма из-за роста спроса на черное золото

Стоимость нефти марки Brent впервые с 7 января 2020 года превысила отметку в 61 доллар за баррель, то есть побила рекорд за 13 месяцев. Только накануне цена нефти пересекла отметку в 60 долларов за баррель.

Реклама

По данным Investing.com, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 09:50 по киевскому времени составила 61,1 доллара за баррель – на 0,40 доллара (0,66%) больше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 58,40 доллара за баррель, что на 0,43 доллара (0,74%) выше уровня предыдущей сессии. Это максимальный уровень с 12 января 2020 года.

В тренде
Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты
Реклама

Котировки растут из-за ожиданий инвесторов, что потребление нефти в мире вернется к докризисному уровню, сообщает Интерфакс. Признаки восстановления спроса видны по всему миру, считают в S&P Global Platts:

  • Импорт в Китай на прошлой неделе достиг шестимесячного максимума.
  • В Индии спрос возвращается к уровню, который наблюдался до пандемии, благодаря росту автомобильного трафика.
  • США в январе стали самым крупным покупателем своей собственной нефти.

"Есть большой оптимизм по поводу того, что вакцинация сыграет ключевую роль в возвращении мировой экономики в обычное состояние", – сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Однако некоторые эксперты с осторожностью относятся к ситуации на нефтяном рынке. Они предупреждают, что улучшение может быть переоценено.

Из-за роста цен на нефть в Украине будет дорожать бензин, считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. Пока что оптовые цены на нефтепродукты в нашей стране соответствуют нефти по 53-55 долларов. Подорожание уже не обошло стороной и автогаз:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нефть цена на нефть Brent WTI котировки

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок
Рада приняла новый земельный закон: покупатель получит участок "прицепом" к домуНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять