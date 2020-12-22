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Цены на мясо вырастут: почему дорожает свинина

22 декабря, 14:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты дали неутешительный для потребителей прогноз

В ближайшие месяцы в Украине может заметно подорожать свинина. Дело в том, что на фоне слабого урожая корма для свиней уже стали дороже на 20-40%. Из-за этого растет общая себестоимость выращивания животных и в итоге сокращается их поголовье. А чем меньше предложение на рынке – тем выше цена.

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Об этом предупредили в Ассоциации животноводов Украины (АСУ). На сколько именно может подорожать мясо, эксперты не уточняют.

По их данным, сейчас мясокомбинаты принимают свиней живой массой по цене 37-39 грн/кг. Себестоимость же выращивания свиней в декабре-2020 – уже не ниже 36 грн/кг, а во многих свинокомплексах она приближается к 40 грн/кг. То есть закупочные цены просто не оправдывают выращивание свиней.

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"Это может вызвать сокращение поголовья свиней как у населения, так и на промышленных предприятиях", – говорит эксперт по свиноводству Ольга Махно.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, сколько стоит новогоднее меню для встречи 2021 года. Кстати, накрыть стол в Киеве будет дороже, чем в любом другом регионе Украины.

Видео: Сегодня

Кроме того, мы разбирались, почему украинские овощи стали дороже импортных.

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цены свиньи мясо свинина поголовье цены на продукты Свиноводы Украины свиноводство

Источник: Сегодня

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