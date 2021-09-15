В Украине взлетели цены на груши – почему их продолжают активно покупать

Спросом среди украинцев пользуются отечественные сорта груш – дюшес, парижанка, а среди импортных – бэра

Груши продолжают расти в цене / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжают дорожать фрукты – за килограмм самых дешевых груш нужно заплатить от 45 гривен. Одна из причин – сезонность фрукта.

Почему украинцы готовы покупать груши несмотря на такую высокую цену, узнали "Сегодня".

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Чем полезны груши

Диетолог Александр Кущ отмечает, что фрукт имеет много витаминов, но есть желательно не более двух груш в день.

"Большое количество углеводов, фруктозы – это хорошее энергетическое питание. Груша богата микроэлементами – железа, витамина В, фолиевой кислоты", – сказал диетолог.

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По словам продавцов, вкус зависит от сорта груши. Дюшес имеет более кислый привкус, а бэра – сладкая и мягкая, но оба вида сочные. Груши можно добавлять в свежем виде в салаты, пиццу, сочетать с хамоном, а также запекать с мясом, готовить на гриле, варить варенье и джем.

Фермеры рассказывают, что импортные груши хранятся дольше, а вот местные лучше держать в холодильнике.

В Украине дорожают продукты

Согласно данным Минагрополитики, стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%. Мясо крупного рогатого скота подорожало на 13%, до 108,15 грн. Свинина – на 5%, до 89,61 грн. Сливочное масло дороже на 9% (174,12 грн). Стоимость молока высшего сорта выросла на 14% (21,75 грн).

Репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг.

Яйца – на 46%, до 23,16 грн.

Ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Кукурузная крупа – на 24%, до 12,91 грн.

Курятина – на 29%, до 58,81 грн.

Морковь – на 23%, до 7,97 грн.

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В Минэкономики обьяснили, что на формирование цен влияет не только падение производства в аграрном секторе, а и энергозатраты.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.