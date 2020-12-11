Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев

Спотовая цена на газ в Европе выросла до 194,9 доллара за тысячу кубометров после 183 долларов в среднем за месяц. Это максимальное значение за последние 20 месяцев – с апреля 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным и довольно резким похолоданием.

Реклама

Об этом сообщил Интерфакс, опираясь на данные голландской биржи TTF.

При этом аналитики ожидают, что цены начнут падать при улучшении погодных условий.

Читайте также: Цифра дня. "Нафтогаз" назвал свою цену на газ – какими будут тарифы в декабре

В тренде Украинцы теперь могут получить карантинные 8000 гривен – условия

В целом в декабре в Европе может быть отобрано из хранилищ до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым в истории результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Реклама

Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

К слову, сезон закачки газа в украинские подземные хранилища тоже оказался рекордным: на 20 октября было накоплено в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама