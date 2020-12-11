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Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев

11 декабря, 15:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Рыночные аналитики во всем винят резкое похолодание

Спотовая цена на газ в Европе выросла до 194,9 доллара за тысячу кубометров после 183 долларов в среднем за месяц. Это максимальное значение за последние 20 месяцев – с апреля 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным и довольно резким похолоданием.

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Об этом сообщил Интерфакс, опираясь на данные голландской биржи TTF.

При этом аналитики ожидают, что цены начнут падать при улучшении погодных условий.

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В целом в декабре в Европе может быть отобрано из хранилищ до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым в истории результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

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Напомним, цена газа для населения в Украине с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тариф на газ для украинцев будет меняться каждый месяц, если не заключить договор с фиксированной ценой на год.

К слову, сезон закачки газа в украинские подземные хранилища тоже оказался рекордным: на 20 октября было накоплено в ПХГ 28,3 млрд куб. м газа. Это максимальный объем за последние 10 лет и на 30% больше, чем в прошлом году.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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