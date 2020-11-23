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Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в два раза ниже, чем в Европе, – Eurostat

23 ноября, 13:21

Инна Бабур Инна Бабур

По данным Eurostat, в первом полугодии средняя цена по 27 странам ЕС была в 2,14 раза выше, чем в Украине

Цены на электроэнергию в Украине для бизнеса за первое полугодие 2020 года были в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского Союза, а для населения – в 4,5 раза меньше. Об этом сообщает украинское агентство ExPro со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat, пишет "Гордон".

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По данным Eurostat, в первом полугодии конечная цена на электроэнергию для небытовых потребителей в Украине составила 0,071 евро/кВт-ч или 2,04 грн по курсу НБУ. В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило 0,153 евро/кВт-ч или 4,38 грн, что в 2,14 раза больше, чем в Украине.

При сравнении с сопредельными странами ЕС стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине оказалась ниже, чем в Словакии – в 2,2 раза, в Польше – в 1,8 раза, Румынии – 1,7 раза, Венгрии – в 1,7 раза.

В тренде
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По данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине в первом полугодии 2020 составила 0,047 евро/кВт-ч или 1,33 грн по курсу НБУ, что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости электроэнергии для населения в ЕС – 0,213 евро/кВт-ч или 6,08 грн.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, отмечает ExPro.

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