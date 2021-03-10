Цены на бензин в Украине будут расти и дальше. Почему так?

В Украине замедлился рост цен на бензин, но это равновесие – шаткое. И важно помнить, что Украина импортирует 85% нефтепродуктов, а нефть дорожает. Поэтому в дальнейшем цены на горючее должны еще повыситься.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Он привел цифры, которые стали основой для такого прогноза.

Из расчетов видно, что в процентном соотношении цены в Украине еще не отыграли весь глобальный рост цен на нефть и нефтепродукты.

С 1 ноября 2020 года по 4 марта 2021 года рост цен на рынке севера и запада Европы был таким:

нефть – с 37 до 67 долл./баррель ( +81% );

); бензин А-95 – с 357 до 629 долл./т ( +76% );

); дизтопливо – с 315 до 553 долл./т (+75,5%).

А в Украине темпы роста за то же время были следующими:

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оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: с 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, + 30,3% );

); на дизтопливо: с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%).

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Средние цены на АЗС выросли так:

на бензин А-95 – с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1% );

); на дизтопливо – с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).

А о том, где сейчас дешевле заправиться в Украине, узнавайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Рынок топлива: почему цены остановились и ждать ли нового скачка.

Как нефтяные котировки влияют на стоимость бензина в Украине, смотрите в видеодуэли экспертов:

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