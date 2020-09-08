Цены на арбузы в Украине просели до минимума за сезон

Стоимость ягоды на оптовых рынках за неделю снизилась на 20%

Цены на арбузы в Украине достигли минимальных отметок за сезон в первых числах сентября после того, как побили рекорд за пять лет. Об этом сообщили аналитики Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА). По данным экспертов, сейчас арбузы оптом продаются по 1,2-3 грн/кг.

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"Несмотря на завершение сезона бахчевых, в Украине продолжают снижаться цены на арбузы. Так, за последнюю неделю "полосатые ягоды" подешевели в среднем на 20% и сегодня отгружаются в ценовом диапазоне от 1,2 до 3 грн/кг. Таким образом, в начале сентября цены на арбузы в Украине достигли своего минимума за сезон", – отметили специалисты.

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Главной причиной падения цен они называли сезонный рост предложения арбузов на рынке.

"Завершается сбор арбузов поздних сортов в основных регионах производства – Херсонской и Николаевской областях, и производители сообщают, что урожай именно поздних сортов арбузов в этом году почти не пострадал", – говорят эксперты.

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При этом, несмотря на достижение минимального ценового уровня за сезон, сегодня арбузы в Украине продаются в среднем на 65-70% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда цена оставляла 0,9-1,5 грн/кг.

Как сообщалось, с января 2020 года по начало августа инфляция в Украине составила всего 1,4%. Однако некоторые продукты подорожали значительно сильнее среднего показателя даже по данным официальной статистики.

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