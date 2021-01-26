"Ценовая пружина" сжалась: на сколько еще подорожает автомобильное горючее

На прошлой неделе цены на бензин и дизтопливо Украине практически остановились, однако расчеты показывают – автомобильное горючее должно еще подорожать. Когда и на сколько – об этом рассказывают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Геннадий Рябцев отметил, что продажи бензина и дизтоплива в розничных сетях сократились из-за локдауна. Но эксперт отмечает, что потенциал подорожания топлива примерно на 1,5 грн/л сохранился. И в ближайшее время будет реализован.

Сергей Куюн также говорит:

"Аналитики "А-95" подсчитали: из 7500 украинских АЗС почти 4300, или около 60%, торгуют сейчас бензином и ДТ в ноль, а то и в убыток. Прежде всего это сети –дискаунтеры, имеющие самые низкие цены – "Авантаж", БРСМ. Прибыльны лишь брендовые АЗС и АЗС среднего ценового сегмента – ОККО, WOG, Glusco, KLO и еще несколько".

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"Якорем" рынка, по словам Сергея Куюна, является сеть "Приват", которая более трех месяцев держит стабильные цены, хотя нефть за это время подорожала почти в 1,5 раза. Конкуренция очень жесткая, никто не хочет лишаться клиентов, даже готовы какое-то время торговать в убыток. Поэтому и цены пока стоят, утверждает эксперт.

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Артем Куюн сообщил, что оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т. Этим и объясняется непрерывный рост цен, в отдельных сетях он дошел до 1,5 грн/л (более 15%):

"Только за 22-25 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 копеек за литр, до 12,98 грн. В сети WOG продукт подорожал на 18 коп., до 13,79 грн. Glusco и "Фактор" подняли цены на 30 коп., до 13,21 и 12,50 грн соответственно. Сеть "Приват" в среднем повысила цены на 6-10 коп., до 12,30–12,31 грн. Самое большое повышение цен в этой сети – в Одесской области, на 60 коп., до 12,85 грн. KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 15 и 10 коп., до 13,39 и 12,22 грн соответственно. Еще ряд сетей увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп.".

Геннадий Рябцев и Сергей Куюн пока дают осторожные прогнозы. По их мнению, все будет зависеть от действий менеджмента группы "Приват". Если они сдвинут цены вверх – пропорционально за ними пойдет и весь рынок. Но Рябцев уверен: до конца января "Приват" менять цены не будет. Поэтому рынок бензина и дизеля ждет еще неделя относительной стабильности.

"Возможны корректировки цен в отдельных, не брендовых сетях", – уточнил Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн говорит, что ситуация трудно прогнозируема, хотя потенциал роста достиг уже 2 грн/л, "ценовая пружина" сжалась до предела:

"Экономические расчеты показывают: бензин уже должен быть дороже на 2 грн, дизтопливо – на 1 грн. Ситуация деформирована, крупнейший игрок рынка держит цены, не комментируя свою ценовую политику. Поэтому в любой момент можно ожидать, что цены "прорвет". Случится это в января или уже в начале февраля, пока неясно".

По расчетам Артема Куюна, потенциал подорожания газа исчерпан:

"Возможно, отдельные сети "догонят" коллег, но не более. Ресурс дешевеет, цена сжиженного газа 25 января на торгах снизилась до 19390-19620 грн за тонну, это на 170-240 грн ниже, чем на прошлых торгах. Наступившая неделя будет спокойной, а под выходные может начаться падение у дискаунтеров".

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Больше о том, в каких регионах автомобильное горючее дешевле и дороже, читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Топливный рынок: цены приготовились к прыжку".

Почему АЗС поднимают цены на топливо, и как это может повлиять на стоимость проезда и цену продуктов, смотрите в сюжете:

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