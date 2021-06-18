Цена вопроса 3 млрд грн в год. Раде предложили забрать часть денег у громад (видео)

Парламенту предлагают принять закон, который перенаправит поступления от акцизного сбора с сигарет в государственный бюджет

Фото: ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

У громад забирают деньги. Правительство хочет часть средств из местных бюджетов направить в государственный. Но при необходимости деньги якобы будут возвращать обратно городам и селам. Однако в это жители не верят, поэтому и делиться не хотят.

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Корреспондент Юлия Дронник расскажет, о каких суммах идет речь, у кого и почему их могут забрать.

Авторы законопроекта №5600 хотят забрать поступления акцизного сбора с сигарет у местной казны и отдать их государственный бюджет.

"Девять миллионов гривен Бучанска громада получает от розничной продажи табачными изделиями … Единственная возможность построить некий социальный объект – это средства бюджета", – говорит Тарас Шаправский, секретарь Бучанского городского совета.

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Экономисты говорят: законопроект надо доработать. Вместо того, чтобы забирать деньги у громад, нужно понять, сколько есть плательщиков акциза.

"Потом на базе данных – сколько было продано табака в каждом населенном пункте, чтобы туда поступили соответствующие средства за эту продажу. Это будет выигрыш и для местного бюджета, и вообще искоренение коррупции", – говорит экономист Борис Кушнирук.

Если законопроект не доработают – общины недополучат почти 3 миллиарда гривен в год.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковало правительственный проект №5600: он не соответствует политике, заявленной президентом Владимиром Зеленским.