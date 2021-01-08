Цена нефти подскочила до психологической отметки

Мировые цены на нефть впервые с 26 февраля 2020 года преодолели психологическую отметку в 55 долларов за баррель. Котировки черного золота растут четвертый день подряд на фоне новостей о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

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По данным Investing.com, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:38 по киевскому времени составила 55,16 доллара за баррель – на 0,78 доллара (1,43%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 51,44 доллара за баррель, что на 0,61 доллара (1,2%) выше уровня предыдущей сессии.

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Напомним, спрос на нефть во второй половине 2020 года восстанавливался медленнее, чем ожидалось весной, когда страны ОПЕК+ договорились о механизме сокращения добычи.

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