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Цена на нефть просела ниже психологической отметки: две причины

2 октября, 10:26

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость эталонных марок на мировых рынках опустилась более чем на 2,5% за сутки

Мировые цены на нефть заметно снизились на торгах 2 октября, стоимость эталонной марки Brent впервые за две недели опустилась ниже психологической отметки 40 долларов за баррель.

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Аналитик The Price Futures Group Фил Флин и аналитик Oanda Эдвард Мойя назвали MarketWatch две причины снижения цен на нефть:

  • опасения по поводу спроса в США: чем он ниже, тем меньше шансов, что цены на нефть будут расти во всем мире;
  • карантинными ограничениями в Европе из-за осложнения ситуации с распространением коронавируса (в Чехии, например, хотят ввести чрезвычайное положение): это в целом угнетает экономику, что тоже снижает потребности в нефти.

Как свидетельствуют данные Investing, к 10:13 по киевскому времени стоимость декабрьский фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 39,84 доллара за баррель, что на 1,09 доллара (2,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

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Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени опустились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,06 доллара (2,74%), до 37,66 доллара за баррель.

В тренде
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Эксперты давно опасаются, что темпы восстановления спроса на нефть будут более слабыми, чем ожидалось, – из-за необходимости продления карантинных мер или отмены предыдущих послаблений.

Тем временем в мире активно обсуждают, когда начнется вакцинация от коронавируса:

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нефть цена на нефть Brent WTI фьючерсы

Источник: Сегодня

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