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Цена на нефть достигла трехлетнего максимума: в чем причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 января, 12:14
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Фьючерсы на нефть марки Brent достигли максимума более чем за три года
Цены на нефть стремительно растут
Цены на нефть стремительно растут / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По киевскому времени 17 января 10:00 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 86,2 доллара за баррель. Ранее на сессии контракт достиг максимума с 3 октября 2018 года – 86,71 долларов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Американская нефть марки WTI выросла на 0,5%, до 84,2 долларов за баррель.

Россия и Украина

По словам Ванданы Хари, аналитика Vanda Insights, в мире поддерживаются "бычьи" настроения.

Официальные лица США в пятницу выразили опасения, что Россия готовится напасть на Украину, если дипломатия терпит неудачу. Они считают, что конфликт между Россией и Украиной нарушит российские поставки.

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Поэтому правительство США провело переговоры с несколькими международными энергетическими компаниями о планах на случай непредвиденных обстоятельств по поставкам природного газа в Европу. Об этом Reuters сообщили в пятницу два американских чиновника и два источника в отрасли.

Виновата ОПЕК+?

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, вместе известные как ОПЕК+, постепенно ослабляют ограничения добычи, введенные после падения спроса в 2020 году. Но многие меньшие производители не могут увеличить предложение, а другие опасаются добывать слишком много нефти из-за возобновления проблем в связи с COVID-19.

"Бычье настроение сохраняется, так как группа производителей ОПЕК+ не обеспечивает достаточного объема поставок для удовлетворения сильного мирового спроса" , — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

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По его словам, если инвестиционные фонды увеличат удельный вес нефти, цены могут достигнуть своего максимума в 2014 году.

"Следующим становится летний скачок спроса, особенно в Европе и США, который может быть больше, чем в прошлом году, если растущая надежда, что Omicron, наконец, превратит COVID из пандемии в эндемию, оправдается" , – сказала Вандана Хари, аналитик Vanda Insights.

Прогнозы США

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent на 2022 год с 70 долл. за баррель до 74,95 долл. за баррель.

Динамика цен свидетельствует:

  • 2021 год – оптовые цены на нефть Brent в среднем составляли 71 дол. за баррель;
  • 2022 год – прогнозируют 75 дол. за баррель;
  • 2023 год – 68 дол. за баррель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в Киеве подписали Совместную декларацию об углублении стратегического партнерства и ряде других двусторонних документов, которые спровоцируют изменения в сфере торговли, на рынке земли и энергетике.

Также мы писали, как события в Казахстане ударят по экономике Украины, и почему мы можем остаться без топлива для АЗС.

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