Цена на дизтопливо для "Укрзализныци" опустилась до "Роттердам + 28 долларов за тонну"

По сравнению с предыдущими торгами маржа поставщика к цене в порту Роттердам сократилась на 1,3-4,9 доллара за тонну

АО "Укрзализныця" 26 ноября определило компанию "Анвитрейд" (Wexler Group) победителем пяти тендеров на 9 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс наценка от 27 до 30 долларов за тонну. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на ProZorro, пишет "Znaj.ua".

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"Анвитрейд" предложил по каждому из пяти лотов цены в диапазоне от 20 151 грн/т до 20 262 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней до получения разнарядки, составит у "Анвитрейд" от 770 грн/т (27 долл./т) до 862 грн/т (30,3 долл./т).

По сравнению с предыдущими торгами, которые состоялись 19 ноября, маржа поставщика к цене в порту Роттердам сократилась на 1,3-4,9 долл./т.

Издание отмечает, что эта маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

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Напомним, в ноябре "Укрзализныця" объявила тендер на 26165 тонн угля по цене "Роттердам+ 50 долл./т".

Формульный подход с использованием цен на европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула "Амстердам плюс" – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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