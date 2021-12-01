Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон ⚽ Шева vs Милан: онлайн 💡 Что изменится 1 декабря
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Цена нефти шокирует: аналитики прогнозируют колоссальный рост к 2023 году

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
1 декабря, 18:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Цена на нефть бьет все рекорды. За два года прогнозируют рост больше, чем вдвое
Цена на нефть за два года может вырасти до 150 долларов за баррель
Цена на нефть за два года может вырасти до 150 долларов за баррель / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К 2023-му стоимость "черного золота" может подняться до $150 за баррель. Так прогнозируют аналитики JPMorgan .

Об этом сообщает Business Insider.

Реклама

По их оценкам, цены на нефть будут расти и дальше.

Снова Omicron?

В JPMorgan считают, что цены на нефть будут расти независимо от того, распродают ли США свои стратегические резервы. Движущей силой на рынке является спрос и предложение, которое и контролирует ОПЕК+. Поскольку спрос на нефть, вероятно, будет стабильным, предложение будет оставаться ключевым фактором цен на нефть в течение следующих лет.

Таким образом JPMorgan прогнозирует, что Brent достигнет 120 долларов за баррель в 2022 году, а в 2023 году может даже превысить отметку 150 долларов.

Реклама

И хотя новый штамп коронавируса Omicron повлиял на цены на нефть в пятницу (инвесторы опасались, что карантин приведет к уменьшению поездок и, следовательно, снижению спроса на нефть) JPMorgan расценил такие опасения как слишком эмоциональную реакцию.

Цена на нефть колеблется

Да, прогнозы экспертов разные: кто-то убежден, что новый штамп действительно влияет на стоимость "черного золота", а кто-то утверждает обратное.

Но еще в конце октября цены достигли рекордного показателя – 80 долларов за баррель. Буквально вчера, 30 ноября, данный показатель составил 71,16 долларов. Теперь же аналитики прогнозируют 120, а впоследствии и 150 долларов за баррель.

Реклама

Напомним, 2 декабря Организация стран-экспортеров нефти и его союзники организуют встречу. Главный вопрос повестки дня – останавливать ли ежемесячное увеличение поставок.

Ранее "Сегодня" информировало о декабрьских ценах на бензин и дизель.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.21

Российский рубль (₽)

0.3659

Евро (€)

30.92

ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
19,00
35,99
32,15
30,82
19,64
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять