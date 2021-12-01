Цена нефти шокирует: аналитики прогнозируют колоссальный рост к 2023 году

Цена на нефть бьет все рекорды. За два года прогнозируют рост больше, чем вдвое

Цена на нефть за два года может вырасти до 150 долларов за баррель / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

К 2023-му стоимость "черного золота" может подняться до $150 за баррель. Так прогнозируют аналитики JPMorgan .

Об этом сообщает Business Insider.

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По их оценкам, цены на нефть будут расти и дальше.

Снова Omicron?

В JPMorgan считают, что цены на нефть будут расти независимо от того, распродают ли США свои стратегические резервы. Движущей силой на рынке является спрос и предложение, которое и контролирует ОПЕК+. Поскольку спрос на нефть, вероятно, будет стабильным, предложение будет оставаться ключевым фактором цен на нефть в течение следующих лет.

Таким образом JPMorgan прогнозирует, что Brent достигнет 120 долларов за баррель в 2022 году, а в 2023 году может даже превысить отметку 150 долларов.

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И хотя новый штамп коронавируса Omicron повлиял на цены на нефть в пятницу (инвесторы опасались, что карантин приведет к уменьшению поездок и, следовательно, снижению спроса на нефть) JPMorgan расценил такие опасения как слишком эмоциональную реакцию.

Цена на нефть колеблется

Да, прогнозы экспертов разные: кто-то убежден, что новый штамп действительно влияет на стоимость "черного золота", а кто-то утверждает обратное.

Но еще в конце октября цены достигли рекордного показателя – 80 долларов за баррель. Буквально вчера, 30 ноября, данный показатель составил 71,16 долларов. Теперь же аналитики прогнозируют 120, а впоследствии и 150 долларов за баррель.

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Напомним, 2 декабря Организация стран-экспортеров нефти и его союзники организуют встречу. Главный вопрос повестки дня – останавливать ли ежемесячное увеличение поставок.

Ранее "Сегодня" информировало о декабрьских ценах на бензин и дизель.