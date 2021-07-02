Целый остров в Хорватии полностью перейдет на зеленую энергию

Это крупнейший остров в Адриатическом море. Его жители уверены, что смогут целиком покрыть свои энергопотребности за счет солнечных станций

Жители острова Крк полны планов на зеленый переход / Фото: Wikipedia, Сегодня

Крупнейший остров в Адриатическом море – хорватский Крк – перейдет на самообеспечение зеленой энергией уже к 2030 году. Сейчас регион производит 10% от запланированного объема зеленой энергии. "Свет" получают с помощью солнечных панелей, а количество малых электростанций ежегодно увеличивается.

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Несколько лет назад местные экологи заказали в Германии технико-экономическое обоснование, которое показало, что в будущем Крк станет энергонезависимым, пишет Reuters. Финансирование будет поступать из муниципальных бюджетов острова и Европейского Союза в сочетании с инвестициями граждан и местных фирм.

"Помимо 100 мегаватт энергии, получаемой из возобновляемых источников, мы внедряем систему умного энергоснабжения, переводим транспорт и суда на зеленое топливо. Но самое главное – у нас на острове есть консенсус среди политиков, бизнеса и жителей для осуществления самых амбициозных целей", - рассказал Вейран Пирсич, член местной экологической группы.

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На острове, действительно, широко распространены электромобили и велосипеды. Таким способом местные операторы призывают любителей экотуризма посетить Крк. По словам экологов, такой подход может стать примером для других стран Средиземноморья. Ведь, согласно последним исследованиям, 25% путешественников во всем мире внимательно следят за тем, как их путешествие повлияет на окружающую среду,.

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Пирсич объяснил, что решение сконцентрироваться на солнечной энергетике было не случайным. На острове Крк круглый год светит яркое солнце. Кроме того, потребление энергии сильнее всего вырастает именно в солнечные дни – это удобно для распределения произведенного электричества.

"В настоящее время мы производим относительно мало, но гораздо важнее то, что этот процесс невозможно остановить... Мы верим, что это будущее", – добавил Пирсич.

Напомним, в целом в ближайшие годы Европа потратит 22 млрд евро на решение проблем климата. Для этого Еврокомиссия недавно учредила учредила 11 промышленных партнерств.

О планах перейти на зеленую энергию заявили и власти Франции – страна шесть возможных сценариев развития электроэнергетики до 2050 года.

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