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Бюджетные учреждения могут остаться без электричества из-за отсутствия поставщика, – Визир

29 марта, 14:41

Ирина Ненько Ирина Ненько

У 2500 бюджетных учреждений истекает срок договора с поставщиком "последней надежды"

31 марта у 2500 бюджетных учреждений по всей Украине заканчивается срок действия договора с поставщиком "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго". С 1 апреля они могут остаться без электроэнергии. Причина – несвоевременное проведение ими тендерных процедур. Среди таких организаций – школы, детские сады, ОМС, участки полиции, территориальные подразделения органов прокуратуры, а также огромное количество больниц и воинских частей. Решить проблему может Кабмин путем внесения изменений в "ковидное" законодательство. Об этом рассказал Александр Визир, председатель Общественного Союза "Умные электросети Украины", сообщает "Obozrevatel".

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"Понятно, что вина за непроведение закупок целиком и полностью лежит на руководителях таких организаций, но пострадают от прекращения электроснабжения пациенты больниц и наши военнослужащие", – отметил Визир.

Визир подчеркивает, что решать ситуацию точечно уже поздно, ведь даже при желании бюджетники не успеют заключить договор с поставщиком за 5 дней.

"Чтобы решить проблему сейчас и избежать отключения, необходимо волевое решение Кабинета Министров о внесении изменений в ковидные постановления, что позволит отсрочить отключение таких потребителей. Сейчас призываю Кабинет Министров Украины до 01.04 внести соответствующие изменения в свои акты и не допустить еще одной рукотворной кризисной ситуации на рынке электрической энергии", – пишет Александр Визир.

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Вместе с тем, системное решение проблемы Визир видит в надлежащем контроле органов управления бюджетных учреждений за их деятельностью – соблюдением Закона "О рынке электроэнергии", своевременном оформлении договоров с поставщиком и оператором системы распределения и оплате за электроэнергию.

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Причина, почему большое количество бюджетных учреждений перешла к поставщику "последней надежды", – изменение законодательства. С 1 января 2021 года бюджетные организации, которые были клиентами поставщиков универсальной услуги, должны были найти себе новых поставщиков на свободном рынке. Но они не провели своевременно публичных закупок. Из-за этого они стали клиентами поставщика "последней надежды", с которым, согласно законодательству, можно сотрудничать только 3 месяца. Этот срок истекает уже 1 апреля.

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электроэнергия Визир бюджетники Кабинет министров Укринтерэнерго
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