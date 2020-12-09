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"Бюджетной ночи" не будет: Рада рассмотрит госбюджет 15 декабря

9 декабря, 21:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Разумков надеется, что парламент спокойно рассмотрит представленный проект

Верховная Рада рассмотрит доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год во вторник, 15 декабря.

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Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я надеюсь, что комитет успеет все пройти, все, что необходимо, подготовить данный важный для государства документ. И на следующей неделе, во вторник, мы сможем начать его рассматривать", – заявил председатель Верховной Рады.

"Я надеюсь, что мы спокойно его примем и не будем делать так называемые новогодние "бюджетные ночи" и спокойно государство зайдет в новый год с новым бюджетом", – выразил убежденность Разумков.

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Напомним, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что в Раде намерены сделать все возможное, чтобы избежать "бюджетной ночи" в этом году.

Также напомним, доработанный проект государственного бюджета на 2021 год был внесен в Верховную Раду27 ноября . Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

Видео: Сегодня

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Верховная Рада госбюджет Дмитрий Разумков бюджет-2021

Источник: Сегодня

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