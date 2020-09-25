Несмотря на кризис, расходы на власть хотят увеличить: кто получит больше всех

Первый проект государственного бюджета Украины на 2021 год, поданный Кабмином в Верховную Раду, вызвал много вопросов, недовольств и пожеланий. В итоге его отправили на доработку. Одна из основных претензий к документу – увеличенные расходы на власть при растущем дефиците и сокращении расходов на другие, социально значимые сферы. Сайт "Сегодня" выяснил, как в 2021 году предполагалось финансировать высшие органы власти.

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/ Фото: Сегодня

Не приходится удивляться тому, что в кризисный год – а на следующий год даже оптимисты не прогнозируют возврат к докризисным показателям экономики – бюджет получился дефицитный. При предполагаемых доходах в размере 1 трлн 71 млрд грн расходы госбюджета Украины запланированы на уровне 1 трлн 331 млрд грн. 260 млрд грн дефицита (или около 9 млрд долл.) планируется покрыть с помощью заимствований. Понятно, что при такой ситуации речь может идти только о финансировании первоочередных потребностей в разных отраслях. При этом расходы на многие органы власти увеличились. Почему?

Первой строкой в расходной части бюджета традиционно значится Верховная Рада. В 2021 году на парламент планировалось потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше, чем в нынешнем году. При этом, отметим, в целом расходная часть госбюджета выросла только на 4,86% (в нынешнем году план по расходам составляет 1,269 трлн грн).

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Половина расходов Верховной Рады – это расходы "на осуществление законотворческой деятельности". И львиная доля этих расходов – оплата труда народных депутатов и сотрудников ВР, командировки, платежи по трудовым договорам и т.д.

Зарплаты народных депутатов и их помощников, как и зарплаты госслужащих, привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц и растут вместе с ним. Согласно проекту госбюджета, на начало 2021 года прожиточный минимум повысится до 2200 грн. За год прибавка составила около 4,7%. Соответственно, на столько вырастут и зарплаты парламентариев. Так, должностной оклад депутата – члена комитета ВР вместо 21 020 грн составит 22 000 грн (10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января), оклад главы или заместителя главы комитета, подкомитета, фракции поднимется с 21 650 до 22 660 грн (10,3 прожиточного минимума) и т.д.

Но, кроме окладов, депутаты получают различные надбавки и премии, размер которых также высчитывают от оклада депутата или прожиточного минимума. И регулируются эти выплаты уже не законами, а внутренними документами.

Сами они пока точно не знают, какие расходы потребовали увеличения расходов ВР на 12%. Представитель "Слуги народа" Роман Грищук напомнил, что на зарплатах депутатов планируется даже сэкономить.

"Точно будет уменьшена часть по выплатам. Потому что мы приняли закон, которым депутатские выплаты идут только тем депутатам, которые посещали заседания и голосовали на них. Если депутат прогуливал, он не получает выплаты. И это будет очень существенная экономия в течение года. Возможно, эти деньги и не вычтены из проекта бюджета, но в таком случае они останутся неизрасходованными", – сказал Роман Грищук.

Вторая существенная статья расходов Верховной Рады – материальное обеспечение. Расходы на эти цели в проекте госбюджета также выросли, причем даже больше – на 12,6%.

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Расходы на Секретариат Кабинета министров на следующий год также планировалось поднять, причем сразу на 13,3% – с 979 млн до 1,1 млрд грн. В том числе на зарплаты и материально-техническое обеспечение Кабмина, не считая министерств, будет потрачено 888 млн грн (в 2020-м – 797 млн). Многие министерства тоже получили прибавку к расходам на содержание чиновников, однако далеко не все. Например, МВД – плюс 10% (с 586 до 649 млн грн), Минобразования – плюс 16,7% (со 134,9 до 157,4 млн). А вот расходы на содержание сотрудников Министерства энергетики уменьшились сразу на 26% (со 184 млрд до 135,7), Министерства соцполитики – на 24% (со 165 млн до 124), Министерства по делам ветеранов – на 10% (со 121,6 до 109 млн грн).

Государственное управление делами в следующем году получило наибольшую прибавку в проекте госбюджета. Если в нынешнем году "ДУСе" было выделено 2,4 млрд грн, то в следующем предложено поднять расходы до 3,2 млрд. Это почти на 33% больше. В том числе расходы "на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение" деятельности президента и его Офиса поднялись с 912 млн до 1,27 млрд грн, то есть на 39%.

Объясняя ситуацию, глава Минфина Сергей Марченко объяснил, что за счет дополнительных финансов планировалось поднять зарплаты работникам Офиса президента, которые, по его словам, получают меньше, чем сотрудники Секретариата Кабмина и аппарата Верховной Рады.

Что касается судебной власти, то в целом расходы на нее даже немного сократились – на 0,3% (с 15,7 до 15,6 млрд грн). Но отдельные суды получили больше, чем в этом году.

Верховный Суд – на 4% (было 2,27 млрд – стало 2,36 млрд),

– на 4% (было 2,27 млрд – стало 2,36 млрд), Конституционный Суд – на 1,24% (было 314 млн – стало 318).

Офису Генпрокурора предлагается выделить на 26% больше (9,5 млрд вместо 7,6). А Высший антикоррупционный суд предложено профинансировать на 175% (было 291 млн – будет почти 510 млн).

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Немного подняли также бюджет для Управления госохраны – с 1,58 до 1,65 млрд грн (плюс 5%).

Также в бюджете появилась новая строка – расходы на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое планируется создать в следующем году. На его функционирование пока предусмотрено всего 162 млн грн.

А как вырастут зарплаты у простых украинцев, смотрите в сюжете "Сегодня":

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