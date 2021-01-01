Бюджет на медицину в 2021 году: почему денег опять не хватит

Сумма, заложенная в Госбюджете на медуслуги для украинцев, в два раза меньше, чем указанная в законе

На медицину опять не хватило денег. А это значит, особо ничего не поменяется и в 2021 году. Когда в Украине начинали медреформу, то в законе прописали, что на медицинские услуги из бюджета должно выделяться не менее 5% ВВП. Такая сумма должна была дать толчок медреформе. Но уже третий год на пакет гарантированных медуслуг выделяют в несколько раз меньше. Цифра 5% ВВП остается только на бумаге.

Реклама

Сайт "Сегодня" разобрался, сколько денег в бюджете-2021 заложено на медицину и на что их хватит.

(Не)защищенная статья бюджета

Минздрав запрашивал на финансирование системы здравоохранения в 2021 году 296 млрд грн, из них – 225 млрд грн на Программу медицинский гарантий. В итоге дали только 159,18 млрд грн. Из этой суммы нас интересует часть, которая идет на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения. Это 123,4 млрд грн.

Что это за цифра? На эту сумму государство закупает у больниц медицинские услуги для нас. Когда мы идем в больницу сдавать анализы, на консультацию к врачу или, например, на операцию, то медики вносят об этом данные в электронную систему. На каждую услугу существует тариф, который оплачивает больнице Национальная служба здоровья.

Реклама Фото: А. Яремчук, "Сьогодні"

Важно, что тарифы на медуслуги зависят от суммы, выделенной на программу госгарантий медобслуживания населения. Именно эта статья бюджета должна была бы составлять 5% ВВП и является защищенной статьей бюджета.

Но по факту, 123,4 млрд грн – это 2,7% от ВВП. К слову, в Министерстве финансов признают, что до законных 5% расходы на медицину вырастут лишь в 2023 году. А пока расходы приходится балансировать с доходами.

Что это означает? В любую реформу нужны большие вливания денег, чтобы трансформация была быстрой и необратимой. В медреформе поменяли систему с размазывания бюджетов на все больницы на систему "деньги ходят за пациентом". Но когда все уперлось в финансирование, оказалось, что денег не так то и много "ходит", и нужно в два раза больше. Поэтому врачи жалуются на зарплаты, где-то продолжаются поборы в больницах.

Кстати, если медучреждение подписало договор с НСЗУ, то не имеет права брать плату с пациентов, если в больнице требуют, звоните на горячую линию НСЗУ 16-77.

Денег на вакцинацию от COVID-19 тоже не хватает

Реклама

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на вакцинацию нужно 15,1 млрд грн. Но в бюджете заложено лишь 2,6 млрд грн. Поэтому Минздрав в экстренном порядке ищет еще деньги на закупку вакцин против коронавирусной болезни.

Вакцина AstraZeneca. Фото: astrazeneca.com

Если взять минимальную стоимость 20 долл. (570 гривен), то хватит более чем на 4,56 млн доз. Но доз нужно две, то есть вакцины хватит на 2,28 млн человек. И это без учета расходов на хранение и доставку вакцины.

По расчетам Минздрава, в первоочередной вакцинации нуждаются примерно 21 млн украинцев из групп риска – пожилые люди, медики, учителя и т.д. Это почти половина населения. Хотя по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно вакцинировать по крайней мере 65% населения.

Реклама

Но Минздрав еще рассчитывает на участие в Глобальном механизме по доступу к вакцинам от COVID-19 – COVAX. В его рамках страна получит бесплатно 8 млн доз на 4 млн населения.

Читайте также: Первые поставки вакцины по программе COVAX Украина получит в марте – Степанов

В тренде С 1 января изменятся лимиты и налоги для ФОПов

Что с зарплатами врачей?

Зарплаты врачей должны были повысить в 2021 году до 20-25 тысяч гривен. Это обещал министр здравоохранения Максим Степанов. Но что-то пошло не так. Такие деньги на повышение зарплат не заложили.

В бюджете на 2021 год предвидено повышение зарплат медикам на 30%. Если сейчас зарплата медработников в Украине составляет 9 тыс. гривен, то в следующем году, в среднем она составит 12 тысяч гривен.

Видео: Сегодня

Куда пойдут остальные деньги?

общественное здоровье и борьба с эпидемиями – 2,64 млрд грн;

медицинские учебные заведения – 362,11 млн грн;

специализированная и высокоспециализированная медпомощь в институтах Академии меднаук – 1,48 млрд грн;

создание клинической базы для лечения онкозаболеваний в Национальном институте рака -1,5 млрд грн;

развитие экстренной помощи и обновление больниц – 2 млрд грн;

лечение граждан Украины за границей – 700 млн грн;

пилотный проект по трансплантации органов – 501,9 млн грн;

строительство детской специализированной больницы "Охматдет" – 1,2 млрд грн;

реконструкция Института сердца – 332,19 млн грн.

Фото: Galnet.info

Хоть в этом году на медицину и выделили больше, чем в прошлом – этого не достаточно. Как минимум, на программу медицинских гарантий выделили опять в два раза меньше. Это те медуслуги, которые для украинцев бесплатны.

Чтобы как-то оправдать недостаточное финансирование, в Кабмине суммируют общие расходы на здравоохранение: и финансирование медицинских учебных заведений, и переподготовку кадров, и в итоге получают 4,3% ВВП, что уже ближе к положенным 5%, чем 2,7%.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама