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Бужанский: назначение Лещенко в "Укрзалізницю" для борьбы с коррупцией – это уже коррупция

25 сентября, 17:10

Инна Бабур Инна Бабур

Лещенко не является специалистом в управлении железной дорогой или в управлении бизнесом, объясняет нардеп

Назначение экс-нардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" было коррупционным решением, заявил народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский в программе "Народ против з Наташей Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Сам факт членства Сергея Лещенко, который никоим образом не является специалистом в этой области, то есть в наблюдательном совете железной дороги, – это и есть коррупция. Это само по себе коррупция. Это и есть коррупция, – убежден политик. – Он попадает в наблюдательный совет не потому, что является специалистом в управлении железной дорогой. Не потому, что он является специалистом в управлении бизнесом. Это коррупционное назначение. Он там и олицетворяет эту коррупцию, с которой якобы борется".

Бужанский добавил, что борьбой с коррупцией должны заниматься специально созданные для этого органы, а задачей членов наблюдательных советов госкомпаний является повышение эффективности работы компаний.

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"Члены наблюдательных советов государственных предприятий должны заниматься тем, чтобы стараться сделать эти предприятия прибыльными. Если есть факты коррупционных преступлений, то не нужно с ними бороться, нужно обращаться в органы", – сказал народный депутат.

Бывший директор по развитию бизнеса "Укрзалізниці" Андрей Рязанцев заявил в комментарии Politeka, что наблюдательный совет "Укрзалізниці" сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. В результате, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

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Укрзализныця коррупция ЕБРР наблюдательный совет Сергей Лещенко Максим Бужанский
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