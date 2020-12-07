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Буреш заявил, что решение по реформе "Укрзализныци" за Кабмином

7 декабря, 18:30

Инна Бабур Инна Бабур

Власть должна ускориться с реформой "Укрзализныци" и либерализацией рынка железнодорожных перевозок

Об этом заявил член правления "Укрзализныци" Франтишек Буреш в эфире телеканала "Украина 24".

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"Надо быстрее работать с реформой "Укрзализныци" , и не только "Укрзализныци" , а вообще с железнодорожным рынком Украины. Мы должны позволить, полностью либерализировать железнодорожные перевозки в Украине. Причем обязательно необходимо, чтобы были соблюдены евростандарты и законы Украины", - сказал Буреш.

По его словам, в ближайшее время парламенту необходимо принять закон о железнодорожном транспорте, а от правительства требуется ввести в действие ряд регуляторных норм.

"Кабинет министров Украины должен ввести в эксплуатацию регуляторные мероприятия, институции, которые будут наблюдать над либерализированным рынком", – сообщил Буреш.

Он подчеркнул: реформирование "Укрзализныци" в соответствии с европейскими стандартами будет способствовать развитию рынка перевозок и установлению на нем прозрачных правил.

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"Европейский стандарт железных дорог говорит о том, что на рынке железнодорожном должна существовать независимая, полностью либерализованная и полностью под государственным контролем функционирующая инфраструктура. На этой инфраструктуре по прозрачным, транспарентным тарифам должны кататься, все равно, частные или государственные перевозчики. И эти прозрачные, транспарентные правила будут позволять поднимать работу демонополизированного рынка", - объяснил Буреш.

Ранее экономист Борис Кушнирук отметил, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

В свою очередь народный депутат Украины Людмила Буймистер подчеркнула, что сейчас "Укрзализныця" работает абсолютно неэффективно, и реформа компании является залогом выживания отечественной промышленности, которая несет значительные убытки из-за завышенных тарифов на перевозку и теряет конкурентоспособность на мировых рынках.

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