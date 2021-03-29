Будет практично и эстетично: в приложении "Дія" появится новая функция

Минцифры скоро представит новую услугу – "Статичный QR" – которая поможет расшить функционал приложения "Дія".
Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров пишет в своем Telegram-канале.
Чиновник рассказал, как при поселении в отель у него потребовали документы, а он показал "Дію", после в очередной раз столкнулся со случаем, когда менеджер сфотографировал экран телефона.
"Наверняка потом он распечатал фото и приложил к чеку. Ранее я своими глазами видел именно такое продолжение. Конечно, это непрактично, неорганично и неэстетично", – считает министр.
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По его словам, на проведенном в ближайшее время Diia Summit будет презентована услуга "Статичный QR". С ним любой предприниматель сможет создать QR-код, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне, и разместить его на удобном месте.
"Клиент, наведя на него, получит уведомление с просьбой подтвердить передачу цифровой копии документа. Подтвердив политику конфиденциальности в один клик, на почту администратора придёт цифровая копия документа. Не нужно ничего ксерокопировать, фотографировать, переписывать", – говорит Федоров.
Он подчеркнул, что это станет новым этапом развития цифровых документов в Украине, которая будет первой в мире, где электронный паспорт приравняют к обычному.
Напомним, что заявки физлиц-предпринимателей и их сотрудников на получение 8000 гривен карантинной помощи от государства принимают через "Дію".
Также через приложение "Дія" можно записаться в очередь на вакцинацию.
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