Українська
$ 27,97
32,95
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Будет хлеб – будет и обед: в Украине стартовала посевная кампания

29 марта, 16:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В 2021-м будет засеяно на 378 тыс. га больше, чем в прошлом году

Пока синоптики обещают взрыв тепла и хорошую погоду, украинские аграрии начали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В Херсонской, Донецкой, Закарпатской и Николаевской областях засеяли 106,3 тыс. га, или 1% к прогнозу. В частности, хозяйства Херсонской области посеяли 97,6 тыс. га (58% к прогнозу) яровых культур, из которых 84,1 тыс. га (89%) ячменя, 9,9 тыс. га гороха, 1,82 тыс. га пшеницы и 1,75 тыс. га овса.

Площадь посевов сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2021 ожидается в пределах 28,1 млн га, или на 378 тыс. га больше показателя 2020 года.

В тренде
В Украине с апреля повысят пенсии, но не всем

Сев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,6 млн га, подсолнечника – на уровне 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га. Озимых зерновых посеяно на площади 7,96 млн га, при этом на 50% площадей ударила засуха.

Реклама

Напомним, ранее писалось, что в Украине в 2021 году прогнозируется урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 75,1 млн тонн. Это на 14,6% выше показателей 2020 года.

Также рассказывалось, что из-за низкого урожая в 2020 году в Украине существенно подорожали продукты первой необходимости – хлеб, молоко, сахар, яйца и масло. Больше смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пшеница Минэкономики рапс посевная сахарная свекла яровые зерновые бобовые

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончиласьЭкономика
Программа
Программа "доступное жилье" не работает? Почему банки завышают процент госипотекиНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять