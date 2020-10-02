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Бронь без прокачки: "Газпром" всего на 81% использовал украинскую "трубу"

2 октября, 20:03

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украинский оператор напомнил, что является надежным транзитером газа

Российский газовый монополист, госкомпания "Газпром" использовал всего 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые забронировал на январь – сентябрь 2020 года.

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Об этом компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщает на своей странице в Facebook.

В компании напомнили, что выполняют все суточные заявки и эффективно обеспечивают бесперебойность транспортировки газа в европейские страны.

В ОГТСУ также рассказали, что в западном направлении было прокачано 36,8 млрд куб. м газа (-40%):

  • в Польшу – 2,9 млрд куб. м,
  • в Словакию – 27,1 млрд куб. м,
  • в Венгрию – 6,8 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 2,6 млрд куб. м (-76%):

В тренде
Цифра дня. "Дыра" во внешней торговле Украины уменьшилась в 13 раз
  • в Румынию – 0,54 млрд куб. м
  • в Молдову – 2,05 млрд куб. м
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Соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенное в конце 2019 года на пять лет, предусматривает бронирование "Газпромом" мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м/сут) в 2021-2024 годах.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что в 2020 году "Газпром" заплатит Украине около 2 млрд долларов за услуги по транспортировке топлива, несмотря на заметное снижение транзита.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что после заметного падения транзита газа в августе, "Газпром" решил в октябре увеличить объемы транспортировки в Европу природного газа через украинскую ГТС.

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Газпром транзит ГТС Нафтогаз Украины транзит газа

Источник: Сегодня

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